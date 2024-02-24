Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Mesele Gençlik” konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi. Gençlere kendilerini geliştirmeleri ve sahip oldukları imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Altay, özellikle Konya dışından gelen öğrencilerin şehrin tarihi mekanlarını yakından tanımalarının önemli olduğunu belirterek, “Konya’yı biraz yaşayın ki Konya’nın ruhu üstünüze sinsin” dedi. Başkan Altay, “Sizi Türkiye Yüzyılı’nda geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Çünkü bu memleketi size emanet edeceğiz. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Sizi iyi yetiştirmek bizim görevimiz, bunu bir vazife ediniyoruz” diye konuştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Mesele Gençlik” konulu söyleşi programında gençlerle buluştu.

Başkan Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde sevilen spor spikerlerinden Erdoğan Arıkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda salonu hınca hınç dolduran öğrencilerle yaklaşık 3 saat süren keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“SAHİP OLDUĞUNUZ İMKANLARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİN”

Gençlik ve üniversite yıllarından anılar paylaşarak belediye başkanlığına giden süreçten bahseden Başkan Altay, gençlerin sahip oldukları imkanları en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Aslında Mesele Gençlik’teki temel konu, arkadaşlarımızın kendilerini kişisel olarak geliştirmesini sağlamaya yönelik bir iş yapıyoruz. Arkadaşlarımızın da bu beklentiyle burada olmasını arzu ediyorum. Çünkü dünya o kadar hızlı değişiyor, ihtiyaçlar o kadar fazlalaştı ki kendinizi yetiştirmeden sadece bir okul diploması alarak bunu sağlamanız mümkün değil. Onun için ben biraz sosyalleşmeye vakit ayırmak gerektiğini düşünüyorum. ‘Mesele Gençlik’te, Gençlik Meclisi’ndeki temel işimiz de bu.”

“UCLG BAŞKANLIĞI SORUMLULUĞU ÇOK AĞIR AMA BİR TARAFTAN DA BÜYÜK BİR GURUR”

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı ile ilgili sorulan bir soruya Başkan Altay, sorumluğunun çok ağır olduğu belirterek, “Bir taraftan büyük bir gurur. Konya’dan, Anadolu’dan çıkmış birisinin 5 milyar insanı temsil eden 240 binden fazla üyesi olan, merkezi Barselona’da bulunan, dünyanın 7 farklı bölgesinde bölge teşkilatları bulunan ve Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü kabul edilen bir birliğin başkanı olması önce Türk insanı için büyük bir gurur sonra Konyalılar için büyük bir gurur. Bir taraftan insanlara faydalı olmak için bir yol haritası çizmekle uğraşırken bir taraftan da ezilen, sıkıntı çeken mazlum coğrafyalardaki insanların sesi olmanın sorumluluğunu üstleniyor olmak büyük bir sorumluluk. Ama yerine getirmeye gayret ediyoruz. Konyalılar adına, onları orada temsil etmekten ben büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“KONYA’YI BİRAZ YAŞAYIN Kİ KONYA’NIN RUHU ÜSTÜNÜZE SİNSİN”

Konya dışından gelen öğrencilere, şehrin sadece kampüs bölgesinden ibaret olmadığını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Çarşıya bir gelin. Sizi görmek istiyoruz orada. Alaaddin Tepesi’nde Sultan Alaaddin’in yaptırdığı 800 yıllık cami var. Mevlana Türbesi’nin etrafında gezerken; Hz. Mevlana ile aynı yere basıyorum, onunla aynı havayı kokluyorum, aynı suyu içiyorum diye hissetmeniz lazım. Biraz bu şehrin Selçuklu başkenti olduğunu, Darü’l Mülk olduğunu hissedin diye arzu ediyorum. Bir Çatalhöyük’ü, Beyşehir’i görmeden lütfen Konya’dan ayrılmayın. Bir de son dönemde Selçuklu Sultanları’nın silikon heykellerini yaptık. Onu görmeyen varsa Darü’l Mülk Sergi Sarayı’nda, 800 yıl önce bu vatanı bize emanet etmiş kişiler nasıl insanlardı mutlaka görsün. Konya’yı biraz yaşayın ki Konya’nın ruhu üstünüze sinsin.”

“GÖNLÜNÜZDE YER ETMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ”

İletişimin önemine değinen Başkan Altay, “Bizim işimizin temeli iletişim kurmak. Ben bu konuda Hz. Mevlana’nın bir sözünü kendime düstur ediniyorum. ‘Dille konuşursanız kulağa gider, gönülle konuşursanız kalbe gider. Biz gönüller yapmaya geldik’ diyor. Gönlünüzde yer etmek için çaba sarf ediyoruz. Umarım o yeri edinmişizdir. Yoksa her şey suyun üstüne yazılmış gibi bir süre sonra kaybolur. Sizi Türkiye Yüzyılı’nda geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Çünkü bu memleketi size emanet edeceğiz. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Sizi iyi yetiştirmek bizim görevimiz, bunu bir vazife ediniyoruz” açıklamalarında bulundu.

Başkan Altay, program sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.