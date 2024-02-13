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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ve Sarayönü ilçelerini ziyaret ederek, her iki ilçede vatandaşlarla buluşarak AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri’nin açılışına katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarayönü’ne kazandırılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının açılışını da yapan Başkan Altay, yeni hizmet binasının çiftçilere ve Sarayönü’ne hayırlı olmasını dileyerek, “Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal ve hayvansal üretimle uğraşan hemşehrilerimizin gelirlerinin artırılması konusunda çaba sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Kadınhanı ve Sarayönü’nde açılışlara katılarak esnaflarla bir araya geldi.

İlk olarak Kadınhanı ilçesini ziyaret eden Başkan Altay burada; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Köklü, Yavuz Selim Özkan, Kazım Keçeci, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, Cumhur İttifakı Kadınhanı Belediye Başkan Adayı İrfan Karaca, AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanı Faruk Çifçi ve MHP Kadınhanı İlçe Başkanı Tevfik Yağcı ile birlikte AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Kadınhanı esnafına da kolaylıklar dileyen Başkan Altay Kadınhanı Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulunduktan sonra Sarayönü ilçesine geçerek Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Binası’nın açılışını gerçekleştirdi.

“İLÇEMİZDE TARIM VE HAYVANCILIĞIN DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞINACAĞINA İNANIYORUZ”

Açılışta konuşan Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, “Bu kadar yoğun tarım ve hayvancılığın yapıldığı bir yerde çiftçilerimize hizmet vermek üzere yapılan hizmet binası için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde tarım ve hayvancılığın daha ileri bir seviyeye taşınacağına inanıyoruz. Sayın Başkanım ne zaman bir talebimiz olsa her zaman yanımızda oldunuz. İlçemize Büyükşehir olarak sayısız eserler kazandırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“YENİ HİZMET BİNAMIZ ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Sarayönü’nün 1 milyon dekara yaklaşan tarımsal alanı, yaklaşık 3.600 çiftçisiyle Konya içerisinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, “Bizlere böyle nezih bir çalışma ortamı sunduğunuz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Yeni hizmet binamızın Sarayönü’müze, çiftçilerimize ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR’İMİZİN KATKILARINI HER ALANDA HİSSEDİYORUZ”

Sarayönü Kaymakamı Lütfullah Göktaş, “Sarayönü’nde; tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarını her alanda hissediyoruz. Bunun bizatihi şahidiyiz. O anlamda ben kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. Hizmet binamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamalarını yaptı.

BÜYÜKŞEHİR YASASIYLA 3 TEMEL HEDEF BELİRLENDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte göreve geldikleri andan itibaren altyapısı tamamlanmış ilçeler, sosyal hayatın oluştuğu fiziki alanlar ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gelirlerinin artırılması yönünde Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine 3 temel hedef belirlediklerini söyledi.

“ÇİFTÇİLERİMİZE BİRÇOK DESTEKTE BULUNUYORUZ”

Özellikle tarımla uğraşanların gelirlerinin artırılması konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak birçok destekte, eğitimde ve hizmette bulunduklarını anımsatan Başkan Altay, “Bununla birlikte AK Parti hükümetlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde çiftçimize çok yoğun bir desteği var. Bu destekleri de İlçe Tarım Müdürlükleri vasıtasıyla çiftçilerimiz kullanıyor. Bakanlıkla yapmış olduğumuz protokol kapsamında İlçelerimizde İlçe Tarım Müdürlükleri binaları inşa ediyoruz. Birçok ilçede tamamlandı, açıldı. Bugün de hizmete başlayan Sarayönü İlçe Tarım Müdürlüğümüzün açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ VE TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZ”

Yeni hizmet binasının çiftçilere ve Sarayönü’ne hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, “Bundan sonra da tarımsal ve hayvansal üretimle uğraşan hemşehrilerimizin gelirlerinin artırılması konusu çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Yeni Büyükşehir Yasası, ilçelerimizde çok hızlı bir fiziki değişiklik ortaya koydu. Özellikle altyapının tamamlanmasıyla ki doğalgaz da artık ilçelerimizde bir standart haline geldi. Birçok vatandaşımız bunun konforunu kullanıyor. Bununla birlikte atık su arıtma tesislerinden yollara, sosyal tesislerden şehir konaklarına ve tarımsal desteklere kadar birçok alanda hizmet ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız. Değerli belediye başkanımıza uyumlu bir çalışma ortamı sağladığından dolayı teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Yaşar Köklü, Yavuz Selim Özkan, Kazım Keçeci, AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Gamze Karacan, MHP Sarayönü İlçe Başkanı Mehmet Kozan’ın da katıldığı programda konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Binasının açılışı dualarla yapıldı.

Sarayönü AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına da katılan Başkan Altay, ilçe esnafını da ziyaret ederek kolaylıklar diledi.