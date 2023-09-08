Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin 31 ilçede bahar ve yaz dönemi boyunca hayata geçirdiği çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin bahar ve yaz dönemi yatırımlarını değerlendirdiği programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, memleket sevdasıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Başkan Altay, “İnsan; sevdası için, yarını için hayal kurar. Bizim sevdamız da yarınımız da Konya’dır. Tek derdimiz de Konya’ya ve Konyalılara hizmet etmektir. Konya, hepimizin sevdası, geçmişi ve geleceğidir. Bizler bir olursak, birlik olursak, haktan, hakikatten yana olursak; Allah’ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

“KONYA’YI DÜNYADA MARKA ŞEHİR HALİNE GETİRDİK”

Son 21 yılda Türkiye’nin en büyük yatırımlarla ve en büyük hizmetlerle ihya olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Konya’mız da aynı şekilde Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleriyle adeta yeni baştan inşa edildi. Yaptığımız hizmetlerle ve kazandırdığımız eserlerle Konya’yı yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da bir marka şehir haline getirdik. Bunun en açık ispatı; Konya’nın bugün dünyanın tüm şehirlerine Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında başkanlık yapıyor olmasıdır. Eserler, hizmetler, yollar, köprüler, barajlar yapılır. Elhamdülillah tüm bunları en iyi şekilde yapıyoruz. Fakat çok iyi yaptığımız bir iş daha var. O da; gönüller inşa etmek ve gönüllere girmek. Biz gönlümüzü; milletimize, hemşehrilerimize açtık. Onlar da gönüllerini bizlere açtı. Bu yüzden bu şehir huzur kokuyor, bereket kokuyor, kardeşlik kokuyor. Yüce Rabbim; birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan 2 milyon 300 bin hemşehrimize en iyi hizmetleri sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları daha da etkili kılmak için; şehrimizin değerleri, ihtiyaçları ve yarınlara dair planlarıyla şekillenen ‘Konya Modeli Belediyecilik’ adını verdiğimiz hizmet metoduyla hareket ediyoruz.”

“KONYA TARİHİNİN EN PARLAK GÜNLERİNİ YAŞIYOR”

‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla ve ‘Gönül Belediyeciliği’ düsturuyla hayata geçirdikleri projeler sayesinde; Konya’nın adeta tarihinin en parlak günlerini yaşamaya başladığını belirten Başkan Altay, “Şehrimizin hayallerini gerçekleştirme yolunda; yapılması gereken her ne varsa vakit kaybetmeden yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte; şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte, 'Ortak Akıl’la yönettik ve bugünlere taşıdık. Bizlere her daim gönülden destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, Konya’mız için daha nice güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla ve ‘Gönül Belediyeciliği’ düsturuyla hayata geçirdikleri projeler sayesinde; Konya’nın adeta tarihinin en parlak günlerini yaşamaya başladığını söyleyen Başkan Altay, İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, Konya’mız için daha nice güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.