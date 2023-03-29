Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Toptancılar Çarşısı esnafını ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf ziyaretleri kapsamında Toptancılar Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerde esnafla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, “Fırsat buldukça esnaflarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Toptancılar Çarşısı esnafımızı ziyaretimizde de gündemimiz Konya ve Hatay kardeşliği oldu. Konya birlikteliğini gönlünde hisseden ve Konyalı olma sorumluluğu ile hareket eden tüm esnafımızla, hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Esnaflarımız nezdinden tüm Konyalı hemşehilerimin Ramazan-ı Şerif’ini bir kez daha tebrik ediyorum. Allah hepimizi sağlıkla bayrama ulaştırsın” ifadelerini kullandı.