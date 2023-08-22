Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türbeönü Çarşılarında esnafla buluştu.KONYA (İGFA) - Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümünde esnafla yüzde 100 mutabakat sağlayarak Türkiye’ye örnek bir yenileme çalışması yaptıklarını belirten Başkan Altay, tarihi dokuya uygun olarak yapılan yenileme çalışmalarında el ele verdikleri tüm esnaflara tekrar teşekkür etti.

Yapılan çalışmaların ardından Türbeönü Çarşılarının yeniden ticaretin ve alışverişin kalbinin attığı önemli bir merkez konumuna geldiğini kaydeden Başkan Altay, esnaflarla istişare ederek şehrin üretimine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Altay, bölgede bulunan iş yerlerini de ziyaret ederek esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.