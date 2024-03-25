Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta sonu şehrin ekonomik hayatına katkıda bulunan alışveriş merkezleri ile Muhacir Pazarı ve Balık Hali’ni ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, “Hemşehrilerimizden aldığımız güçle şehrimizi çok daha güzel yarınlara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime her daim bize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezindeki ziyaretleri kapsamında esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Başkan Altay, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yıldırım ile birlikte hafta sonu alışveriş merkezleri ile Muhacir Pazarı ve Balık Hali’ne ziyaretler gerçekleştirdi. Esnaflara kolaylıklar dileyen Başkan Altay, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyaretler esnasında karanfil dağıtan, çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilenen Başkan Altay’a vatandaşlar da yakın ilgi gösterdi.

Başkan Altay akşam ise Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte Meram Uluğbey Mahallesi’nde bulunan Hz. Mevlana Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun günlerden geçtiklerini anımsatan Başkan Altay, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız ziyaretlerle hemşehrilerimizin mübarek Ramazan ayının bereketine ve coşkusuna ortak oluyoruz. Onlardan aldığımız güçle şehrimizi çok daha güzel yarınlara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime her daim bize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.