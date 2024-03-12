Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Yeni Kamyon Garajı’nın temelini attı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Yeni Kamyon Garajı’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma programında konuşan Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Yeni Kamyon Garajı’nı Konya’ya kazandıran Başkan Altay’a teşekkür etti.

KONESOB BAŞKANI KARABACAK ESNAFLAR ADINA BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, mevcut kamyon garajının sıkışık bir alanda hizmet etmeye çalıştığını ifade etti. Yeni Kamyon Garajının başta Konya’ya ve Konya’ya misafir olarak gelecek TIR ve kamyon şoförlerine hizmet edeceğini kaydeden Karabacak, tüm esnaflar adına Başkan Altay’a teşekkür etti.

“YENİ KAMYON GARAJININ KONYA’MIZA, ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da kamyon garajının Konya’da uzun süredir ihtiyaç olan konulardan biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Bu mesele de bugün inşallah bu temel atma töreniyle çözülmüş olacak. Şehrimiz birçok yer için uğrak noktası. Konya’ya uğramadan kamyonlar bir yere gidemezler, burası Anadolu’nun ortası. Yeni çevre yollarının yapımıyla birlikte de bu bölgede çok işlevsel bir kamyon garajı yapılmış olacak. Konya’da birçok kamyonun mola verebileceği, sosyal tesisleriyle, ofisleriyle güzel bir mekan olacak. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni Kamyon Garajının Konya’mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“MEVCUT KAMYON GARAJI FİZİKİ YAPISIYLA KONYA’YA HİZMET ETMEKTEN UZAKTAYDI”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise ‘Benim Şehrim’ programı kapsamında verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kamyon Garajı’nın taşınmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar ve görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Mevcut bulunduğu yerde hem şehir trafiğine çok olumsuz etki ediyor hem de fiziki yapısıyla artık Konya’ya hizmet etmekten uzaktaydı. Konya, kamyon varlığıyla Türkiye’nin dördüncü büyük ili, ayrıca tüm yüklerin, yolların kesiştiği bir noktadayız. Onun için Konya’ya, şehrimize yakışır bir Kamyon Garajı’nın inşası konusunda Esnaf Odaları Birliği ile yapmış olduğumuz çalışma sonrasında Aslım Caddesi devamında Aksaray Çevre Yolu Kavşağı’nda bu alanı inşa ediyoruz. Bu alanın seçilmesi önemli, çünkü yükün büyük kısmı burada. Hem sanayi alanlarımız burada, Organize Sanayi Bölge’miz, Lojistik Bölgemiz, geçen hafta sözünü verdiğimiz Yeni Hal Alanımızla birlikte burası lojistiğin merkezi olacak” dedi.

“ŞEHİR İÇİNDEKİ KAMYON TRAFİĞİNİ DE AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yeni Kamyon Garajı’nın bir diğer önemli kısmının da esnafın aracını park ettikten sonra hemen yakında yapmakta oldukları Yeni Sanayi Tramvay Hattı ile birlikte şehrin diğer kısımlarına, evine rahatça ulaşabileceğini paylaşan Başkan Altay, “Böylece şehir içindeki kamyon trafiğini de azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca kamyoncu esnafımız buraya geldiğinde her türlü sosyal imkanlara kavuşabileceği bir mekan oluşmuş oluyor. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışımız, birlikte çalışma kültürünün en üst seviyede olduğu bir yönetim anlayışı. Burada da Konya Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odamız, Esnaf, Sanatkarlar Odaları Birliği’mizle uzun süren istişareler neticesinde bu karar alınmış oldu” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIMIZA, KONYA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Konya esnafıyla birlikte önemli dönüşümler gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Altay bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlardan örnekler vererek konuşmasına şöyle devam etti:

“Hemen bu yolun üzerinde yapmakta olduğumuz Karatay Sanayi ve Eski Sanayi Dönüşümü Türkiye’de yapılan en büyük sanayi kentsel dönüşümlerinden birisi ve yüzde yüze yakın mutabakatla, esnafımızla mutabık kalarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu yılın sonunda esnafımızın taşındığına da şahit olacağız. Dün Meram Belediye’mizle birlikte Larende’de Büyük Larende Kentsel Dönüşümü kapsamında yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Onun birinci etabından da o bölgede işletmesi olan kiracı ya da mülk sahibi olduğuna bakılmaksızın 74 esnafımıza eski hayvan pazarının olduğu yerde dükkanlarını teslim ettik. Yine Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da yüzde yüz mutabakatla büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu şehirde kurumların belediyeye ne kadar güvendiğini, belediyenin de kurumlarla birlikte çalışarak esnafı mağdur etmeden çözümler ürettiğini gösteren Türkiye’deki en güzel kentsel dönüşüm örneklerinden birisi. Bunun en güzel örneklerinden birisini de bugün burada yapmış oluyoruz. Yaklaşık 250 milyon lira bedelle yeni bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Esnafımıza, Konya’mıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Aksaray Yolu’na yakın konumda bulunan Yeni Kamyon Garajı’nın temeli dualarla atıldı.