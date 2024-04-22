Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Yarınlarımızın umudu olan evlatlarımızın ve dünya üzerindeki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Milletimizin istiklale uzanan en önemli adımlardan biri olan 23 Nisan’ı büyük bir coşku ve gururla idrak ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu tarih, milletimizin iradesinin en güçlü şekilde ifade edildiği ve ulusal egemenliğimizin tesis edildiği gün olmakla beraber, bağımsızlığımızın fitilinin ateşlendiği, istiklal meşalemiz yeniden yandığı bir tarih olarak öne çıkmaktadır.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü dünya üzerindeki tüm çocuklara armağan ederek, yarınların inşasında çocuklarımızın ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Çocuklara verilen bu değer, sadece bir bayramla sınırlı kalmamış, Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri haline gelmiştir.

İnanıyorum ki, 104 yıl önce yüreklere kazınan bu önemli tarih; tüm çocuklarımızın yarınlarını aydınlatmaya ve onlara ilham olmaya devam edecektir.

Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda en iyi şekilde gelişimini desteklemek amacıyla pek çok projeyi hayata geçirdik. Eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz hizmetler ve olanaklarla çocuklarımızı vatana, millete faydalı kişiler olarak yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104. yıl dönümünü kutluyor, başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yâd ediyorum.

Yarınlarımızın umudu olan evlatlarımızın ve dünya üzerindeki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”