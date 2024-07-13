Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” kapsamında bu yıl da Konya’nın birçok noktasında anma etkinlikleri gerçekleştirileceğini belirterek, tüm Konyalıları 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.KOCAELİ (İGFA) - 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ darbe girişiminin 8’inci yılında Konya’da birçok noktada anma etkinliği düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk tarihine kara bir leke olarak geçen ama aynı zamanda büyük bir direnişin ve birlik ruhunun simgesi haline gelen 15 Temmuz’da bu yıl da Konya’da coşkulu anma ve kutlama etkinlikleri hazırlandığını söyledi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında “Milletin Zaferi” temasıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi veren Başkan Altay, “Hain kalkışmanın 8’inci yılında Konya’mızda gün boyu birçok noktada çeşitli etkinlikler yapacağız. Etkinliklerin gündüz bölümünde şehrimizdeki üniversitelerimizin de katkısıyla 15 Temmuz gecesini anlatan sergiler düzenlenecek. Ayrıca çeşitli sportif faaliyetlerin yer alacağı etkinliklerin akşam bölümünde ise her yıl olduğu gibi Mevlana Meydanı’nda hemşehrilerimizle buluşacağız. Anma yürüyüşüyle başlayacak programda şiir dinletileri, sinevizyon gösterimi ve konserler yer alacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da hemşehrilerimize meydandan canlı olarak aktarılacak. Anma programımız sabah namazına kadar sürecek. Bu vesileyle tüm Konyalı hemşehrilerimi şehitlerimizi anmak ve gazilerimizi yad etmek için etkinliklere davet ediyorum” diye konuştu.

15 TEMMUZ TEMALI SERGİLER

Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında çeşitli sergiler düzenlenecek. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Mevlana Meydanı’nda “15 Temmuz Afiş Sergisi” ve Koleksiyoner Mehmet Şimşek’in “15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Hatıra Parası-Türkiye Haritası Sergisi” kapılarını açacak.

Zafer Meydanı’nda ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nin “15 Temmuz Milletin Zaferi Resim Sergisi” sanatseverlerle buluşacak. Kültür Park’ta Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün “Milletin Zaferi” Fotoğraf Sergisi ve Kitap Köşesi yer alacak.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü’nün “Milletin Zaferi 15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi”, İl Halk Kütüphanesi’nde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Milletin Zaferi Sanatsal Resim Sergisi” ve Ortaokul ve Liseler Arası “Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni” gerçekleştirilecek. Tüm sergilerin açılış saati ise 11.00.

MEVLİD-İ ŞERİF VE HATM-İ ŞERİF MERASİMİ

Sergilerin ardından saat 12.30’da Sultan Selim Camii’nde Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif Merasimi düzenlenecek. Bu anlamlı törende 15 Temmuz’da vatanları uğruna canını ortaya koyan şehitlerimiz anılacak.

ETKİNLİKLER VE TÖRENLER

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında saat 14.00’te Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Konya Şehit Aileleri Derneği ziyareti gerçekleştirilecek. Ardından saat 15.07’de “15/07 Şafak Vakti” sinema filmi Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Saat 19.30’da Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran eşliğinde Alaaddin Tepesi ile Mevlana Meydanı arasında Konya protokolünün katılımıyla anma yürüyüşü düzenlenecek. Aynı saatte Aslanlı Kışla Caddesi’nden Konya Şehitler Abidesi’ne kadar 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu yapılacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın kahramanlık türküleri ile Mevlana Meydanı’nda program ise saat 20.00’de başlayacak.

PROGRAM SABAH NAMAZINA KADAR SÜRECEK DEMOKRASİ NÖBETİ İLE TAMAMLANACAK

Binlerce vatandaşın katılacağı Mevlana Meydanı’ndaki programda ise saat 21.00’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millete Sesleniş” konuşması yapılacak. Devamında sinevizyon gösterisi, şiir dinletileri, konserlerin yer alacağı program kapsamında saat 00.13’te salâ okunmasıyla demokrasi nöbeti başlayacak. Sabah ezanının ardından saat 04.30’da demokrasi nöbeti sona erecek ve Sultan Selim Cami önünde vatandaşlarla ikramda bulunulacak.

