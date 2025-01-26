Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Caddesi'nde çöken binada göçük altında kalan 5 kişiyi kurtarmak için canla başla çalışan tüm ekiplere, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplam kuruluşlarına teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binada göçük altında kalan 5 kişiden 3'ünün yaralı, 2'sinin ise ölü olarak çıkarıldığını, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Konya Valisi İbrahim Akın ile birlikte alanda çalışmaları takip eden Başkan Altay, “Şehrimizde dün Taşoluk Apartmanı’nın çökmesiyle birlikte ekiplerimiz ilk andan itibaren süratle arama-kurtarma çalışmalarına başladılar. 79 kişinin yaşadığı binada büyük çoğunluk, bina çökmeden tahliye olurken; maalesef 5 kişi enkaz altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişi sağ olarak kurtarıldı ve tedavileri devam ediyor. Ne yazık ki 2 kişinin enkaz altından cansız bedenine ulaştık. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Altay, olayın idari ve hukuki sürecinin ayrıca takipçisi olacaklarını bleirtti.