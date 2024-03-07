Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların sadece aile içinde değil, tüm toplumda merhametin, sevginin ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirterek, “Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimizi yönetirken gücümüzü hanım kardeşlerimizden alıyoruz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde:

“Aile kurumunun temel direği olan kadınlar, toplumumuzun dokusunu ören ve milletimizin bütünlüğünü sağlayan en değerli varlıklardır. Peygamber Efendimizin ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ Hadis-i Şerifi, kadınların değerini ve annelerin kutsallığını vurgulamaktadır. Kadınlarımız, sadece aile içinde değil, tüm toplumda merhametin, sevginin ve fedakarlığın sembolüdür. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi şehrimizin her bir noktasında yükselen eserlerin, yapılan hizmetlerin temelinde de hanım kardeşlerimiz bulunuyor. Bizler Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimizi yönetirken gücümüzü hanım kardeşlerimizden alıyoruz. Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimiz, Meslek Edindirme Kurslarımız, Aile ve Kadın Destek Merkezimiz, KOMEK Atölyelerimiz, ilçelerdeki kooperatiflerimiz, Spor Konya faaliyetlerimiz, kadınların kendilerini geliştirdikleri, üretime ve istihdama dahil oldukları, şehrimizin yarınlarına yön verdikleri merkezler konumunda bulunuyor. Hanım kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya ve şehrimizi el birliğiyle çok daha güzel günlere taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarımızın varlığının, gücünün ve fedakarlığının önemine bir kez daha dikkat çekiyor; tüm hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Unutmayalım ki, güçlü bir toplum, ancak güçlü kadınlarla mümkündür.”