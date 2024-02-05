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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, “Miraç gecesinin başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah’tan milletimizi her türlü afet ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İhsan ve bereket kapılarının aralandığı, Peygamber Efendimizin miraca yükselerek Rabbimize vuslat ettiği Miraç gecesini idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Miraç, Peygamber Efendimizin, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükselerek Rabbimizin hikmet ve kudretini müşahede ettiği, İslam alemi için mukaddes gecelerden biridir.

Miraç Gecesi, aynı zamanda bir tevhid şölenidir. Bu gecede, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, kardeşlik duygularımızı pekiştirmeliyiz. Bu kutlu gecede Yüce Allah’tan mahzun ve kırgın gönülleri birleştirmesini, günahlarımızı bağışlamasını dileyelim. Yeryüzündeki tüm mazlumların, yetimlerin ve muhacirlerin yardıma ihtiyaç duyduğu bu dönemde, birbirimize yardım eli uzatma konusunda yüksek hassasiyet gösterelim.

Başta Filistin olmak üzere tüm dünyada zulme maruz kalan kardeşlerimiz için rabbimize yakarışta bulunalım. Üzerinden bir yıl geçse de bıraktığı acısı hala taze olan 6 Şubat depremleri neticesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi dualarımızda unutmayalım. Yine, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin selameti için görevi başında olan kahraman güvenlik güçlerimiz için de dua edelim.

Bu duygularla, mübarek Miraç gecesinin, başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah’tan milletimizi her türlü afet ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum.”