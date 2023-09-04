Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, Türkiye ihracatından yüzde 1,58 pay alarak en çok ihracat yapan 10. şehir olması dolayısıyla emeği geçen tüm Konyalı sanayicileri, iş insanlarını ve çalışanları kutladı.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın ihracatta elde ettiği başarı vesilesiyle sanayiciler, iş insanları, çalışanları tebrik etti.

Geçmişten itibaren tarım şehri olarak adlandırılan Konya’nın son yıllarda yaptığı büyük atılımla artık bir sanayi şehri vasfı kazandığına da dikkati çeken Başkan Altay, bu atılımda Konyalı sanayicilerin ve üreticilerin önemli payı olduğunu söyledi.

Başkan Altay, 2023'ün ikinci yarısında da Konya’nın ihracat artışının hızla devam ettiğini belirterek, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ağustos ayı ihracat verilerini açıkladı. Konya’nın Ağustos ayında ihracatı yüzde 1,80 artışla 293 milyon 69 bin 485 dolar oldu. Konyamız, Türkiye ihracatından yüzde 1,58 pay alarak en çok ihracat yapan 10. şehir oldu. 2023 yılı ilk 8 aylık ihracatımız da yüzde 2,13 artarak 2 milyar 180 milyon dolara ulaştı. Şehrimizin son 12 aylık ihracat rakamı da 3 milyar 307 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 37,29 artışın ardından Ağustos ayındaki artışla birlikte, 2023 yılının ikinci yarısında ihracat artışımız sürüyor. Konyamız, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin yükselen yıldızı olmaya devam edecek inşallah. Bu artışta payı olan tüm Konyalı sanayicileri, iş insanlarını ve çalışanları tebrik ediyorum” diye konuştu.