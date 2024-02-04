Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla’da gerçekleşen kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla buluştu.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Muğla basını ile tanışma kahvaltısı gerçekleşti.

Kahvaltı etkinliğine CHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları, il genelindeki yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

“EMEKLİLERE VE ÖĞRENCİLERE SAHİP ÇIKILACAK”

Başkan Ahmet Aras, etkinlikte belediyeciliğin sadece yol, su, elektrik değil eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel de olduğunu ve bunların hepsini ortak değerlendirmek gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler, belediye başkanı olmak için değil belediye başkanı olduktan sonra çalışmak için bu görevlere talip oluyoruz. Emeklilerimize yardımlarımız olacak, onların yaşamlarını kolaylaştıracağız çünkü emekliler şu an Türkiye’deki en ezilen, en zor geçinen kesim ve istismar edilen kesim. Biz emeklilere sonuna kadar yerel yönetim olarak sahip çıkacağız. Eğitime çok büyük önem vereceğiz çünkü şu an en büyük problem eğitimde. Üniversite öğrencilerimizin yurt sorununu birinci öncelikte tutacağız. Onların ulaşım imkanlarını rahatlatmayı sağlayacak projelerimiz de olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz. Tarımla ilgili büyükşehrin yaptığı çalışmaları destekleyeceğiz, onun üzerine koyarak devam edeceğiz.”

“ÜRETİM VE PAZARI BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRACAĞIZ”

Başkan Aras, Bodrum’da gerçekleştirdikleri çalışmalara da değinerek, “Bodrum’da tarım okulu kurduk. Tarımın da eğitimi çok önemli. İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu’nda dönem dönem çiftçilerimizi getiriyoruz; akademisyenleri ve uzmanları oraya getiriyor ve onları buluşturup eğitimler veriyoruz. En önemlisi pazarlamak. Biz bu üretim ve pazarı birbirine yakınlaştıracağız” dedi.

BAŞKAN AHMET ARAS: “MUĞLA’YA BİR KENT KİMLİĞİ KAZANDIRACAĞIZ.”

“Bizim iddiamız da şu: Biz bütün ilçelerle büyükşehri entegre edeceğiz. Muğla’ya bir kent kimliği kazandıracağız. Artık Muğla, ilçeleriyle beraber bir kent kimliğine tamamen bürünecek. O yüzden entegrasyonu hızlandıracağız. Şimdiye kadar yapılanlar çok önemliydi, bunlar temel oluşturacak. Bundan sonra biz, üstüne koyarak gideceğiz ve bir kent kimliği oluşturacağız.”

Etkinlik sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Ahmet Aras, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.