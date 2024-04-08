Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri vatandaşların sorunsuz bir Bayram geçirmeleri için hazırlıklarını tamamlarken Başkan Ahmet Aras, Ramazan Bayramını kutlayan bir mesaj yayımladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde tüm birimleri ile bayram hazırlıklarını tamamladı. Bayramda sağlık, fen işleri, itfaiye, MUSKi ve ulaşım hizmet birimleri vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için görev başında olacak.

Vatandaşların sorunsuz bir Bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras mesajında "Bayramlarımız gönüllerin bir olduğu, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşliğin en samimi şekilde ortaya çıktığı günlerdir. Bu özel günlerde daha yoğun olarak hissettiğimiz sevgi ve hoşgörünün, ülkemiz ve dünyada daim olmasını temenni ediyorum. Bizler yeşili, mavisi, kültürü, yemekleri, umutları, hoşgörüsü ile yaşadığımız kent olan Muğla'da her gün Bayramı yaşıyoruz. Bu yıl yerel seçimlerin Ramazan Ayı’na denk gelmesi vesilesiyle 13 ilçemizde vatandaşlarımızla iftar sofralarında bir araya gelme, sohbet edip paylaşımda buluma fırsatı yakaladım. Bundan sonraki süreçte de yine sizlerle bir arada olmaya Muğla’nın eşsiz samimiyetiyle ayni sofrayı paylaşmaya devam edeceğim. Ülkemizde ve tüm dünyada barışın egemen olduğu, geleceğe umutla ve birlikte bakabildiğimiz, sevginin ve hoşgörünün bütün gönüllere hâkim olduğu, tüm farklılıklarımıza rağmen herkesin kucaklaşabildiği güzel günler diliyor, bütün vatandaşlarımızın

Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.