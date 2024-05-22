Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından uygulamaya başlattığı ‘Mobil Başkanlık Ofisi’ ile gönülleri yine fethetti. Her hafta, belediyeyi adeta hemşehrilerinin ayağına taşıyarak vatandaşların görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Arı’nın bu uygulaması vatandaşlardan takdir topladı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla yüz yüze görüşüp taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla başlattığı ‘Mobil Başkanlık Ofisi’ uygulaması ile birlikte makamını her hafta sokağa taşıyor. İlki geçtiğimiz hafta başlatılan uygulamanın ikinci haftasında Atatürk Bulvarı’ndaki Ziraat Bankası önüne kurulan mobil başkanlık ofisinde vatandaşlarla görüşen Arı, “Nevşehir Belediyesi artık eski Nevşehir Belediyesi değil. Hem belediye başkanı, hem de Nevşehir Belediyesi Türkiye'de ulaşılabilirliği en kolay olan kurum ve belediye başkanı olmasıdır bizim amacımız. Neden? Çünkü o belediye bizim belediyemiz değil. Tüm Nevşehirlilerin ortak olduğu kamusal bir alan. Yani belediyeye herkes ortak. Vatandaşlarımız bu şehre hizmet etsin, bizim adımıza şirketimizi idare etsin ve bizim adımıza iş yapsın diye buraya beş yıl süreyle beni getirdi. Onların hizmetkârı, onların maaşlı personeliyim. Maaşlı personelin dükkân sahibini, şirket sahibini belediyeye almaması gibi bir durum olabilir mi? Olamaz. O yüzden belediyemizin kapısı açık. Lakin buna rağmen hala belediyeden endişe eden bir kamu kurumuna kuruluşuna girmekten imtina eden vatandaşlarımız var. Çünkü böyle algılanıyor. Hep böyle olmuştur. Hala buna rağmen belediyeye gelmekte zorlanan hemşehrilerimiz varsa onlara diyoruz ki ‘Siz gelmeyin biz sizin ayağınıza gelelim’. Bu şehirde ben belediyeye, belediye başkanına ulaşamadım diyen kimse olmasın istiyoruz. Bakın burada protokol yok. Dileyen herkesle görüşüyorum. Herkes gelip buraya derdini anlatabilir. Biz kamu kurum ve kuruluşların millete hizmetle mükellef olan yerler olduğunu ve onların asıl sahibi olduğu yerler olduğunu anlatmak ve vatandaşın kolay ulaştırıldığını sağlamak için böyle bir karar aldık. Haftada en az bir gün bu uygulamayı yapacağız. Çünkü Nevşehirli bize çok büyük bir itibar verdi. İadeyi itibar gösterdi. Beraberinde kendi evlatlarına, kardeşlerine, ağabeylerine sahip çıkan bir şehre karşı biz de onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz.” dedi.

Arı, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından kendisi ile görüşmek isteyen tüm vatandaşlarla konuşarak talep, öneri ve şikâyetlerini dinledi.