Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin çalışma alanlarındaki inceleme ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Arı, son olarak Sümer Mahallesi’ne giderek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve belediye ekiplerinin çalışmalarını incelemek amacıyla mahalle mahalle gezerek, hemşehrileriyle kucaklaşıyor. Arı, son olarak Sümer Mahallesi’ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Arı, ziyarette hem mahallede yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi hem de vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

Çocuklarla birlikte fotoğraf çektiren Arı, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıttı.