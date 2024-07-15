Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin birliğine ve bağımsızlığına kasteden hain darbe girişimine karşı gösterilen kahramanca direniş, Türk milletinin tüm dünyaya verdiği demokrasi dersi olarak tarihe geçmiştir.” dedi.

Nevşehir (İGFA) - 15 Temmuz 2016 gecesinin Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak yerini alan hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Arı, demokrasiye ve millete karşı yapılan bu alçak saldırının Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf edildiğini belirtti.

Arı, 15 Temmuz gecesinde milletimizin her şeyi geride bırakarak elde bayrak, dilde tekbir, inancını, vatanını, milletini savunmak üzere tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstererek tarihin en büyük demokrasi dersini verdiğini kaydetti.

Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

“15 Temmuz’da sağduyulu davranan ve demokrasiden yana tavır alan halkımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüyle hareket etmiş ve milletin iradesi üzerindeki hiçbir iradeyi kabul etmemiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde millî iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Nevşehirli hemşehrilerimiz de vatanına, milletine ve bayrağına kararlı bir şekilde sahip çıkarak birliğin gücüne olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz’da bu kutsal vatan için kanını döken aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, ülkemizin bekası için can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Eşsiz fedakârlıklarıyla gazilik şerefine erişen yiğitlerimize minnetlerimi sunuyorum.”