Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Mayıs Cuma günü tüm hemşehrilerini Halk Günü’ne davet etti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi’nde Halk Günü uygulamasını yeniden başlatıyor.İlki 3 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek olan Halk Günü programında vatandaşları konuk edecek olan Başkan Arı, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyecek.

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Halk Günü programı, 3 Mayıs 2024 Cuma günü 11.00-13.00 saatleri arasında başkanlık binasında gerçekleştirilecek ve programa dileyen tüm vatandaşlar katılabilecek.