Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar’ı ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinden dolayı geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar’a iade-i ziyarette bulundu. Beraberinde İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ali İhsan Parlatan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Tartar ile bir süre görüşen Başkan Arı kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Tartar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Arı ve İYİ Parti İl Başkanı Parlatan’a teşekkür etti.