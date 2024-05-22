Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte yaşayan sığınmacılar için su tarifesi ve nikâh işlemi ücretlerine zam yapacakları açıklamasına vatandaşlardan büyük destek geldi. Nevşehir’de yaşayan vatandaşlar alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirirken Başkan Arı, sosyal medyadan kendisini eleştirenler için ise, “Ben Nevşehirliden başkasından emir almayacağımı söylemiştim. Sadece beni Nevşehirli ilgilendirir.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, sığınmacılar için su tarifesi ve nikâh işlemi ücretlerine zam yapacaklarına dair düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar ile ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Kamuoyu ile paylaştığı bu açıklamalarının ardından vatandaşlardan yüzde 90 oranında olumlu dönüşler aldığını belirten Arı, “Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı bizi destekliyor. Yüzde 10’luk bir kısım var bunla ilgili eleştirilerde bulunan. Onların da ne dediği benim umurumda değil. Niye? Onlar da başka bahanelerle sırf muhalefet olsun diye eleştiri yapıyor. Şehirde var olan sorunu en iyi şehirde yaşayanlar bilir. Şehirdeki var olan problemi en iyi bu şehrin insanları bilir. Bir de sosyal medyada ağızlarından salya akarcasına ırkçılıkla suçlayanlar var. Onlara da diyorum ki ben ırkçı değilim. Ama siz şehrin huzurunda problem gördüğü için bu tür bir karar alan belediyeye ve başkanına ağzınızdan salyalar akarcasına hakaret ediyorsanız alın götürün siz besleyin. Evinize götürmenize hiçbir mahsuru yok. Veya sizin her türlü desteği vermenizde hiçbir mahsuru yok.

Ben ilk önce Nevşehirlinin ihtiyaçlarını gidermekle mükellefim. Çünkü Nevşehirlinin ihtiyaç giderilsin diye ben vergi alıyorum ve bana devletten İller Bankası'ndan para geliyor. Bunu önceleyerek ve Nevşehirliye bununla hizmet götürmek zorundayım. 10 bin 800 insana bakmak nasıl bakayım kardeşim? Şehrin sosyolojisini bozan bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir bizde yaşayan insan sayısı var. Bunu bilmeden İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Hatay'dan veya başka bir yerden ahkâm kesmek kolaydır. Üstelik bunun kararını alırken size sormayacağım. Üstelik ırkçı falan da değilim. Ben her türlü insana hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini bilecek bir gelenekten geliyorum. Ve öyle bir adaba sahibim. Üstelik ben Nevşehirliden başkasından emir almayacağımı söylemiştim. Sadece beni Nevşehirli ilgilendirir. Ondan sonrası hiç umurumda değil. Nevşehirli de bizim emrimiz altında olan birisi olsun diye beni belediye başkanı seçti. Dolayısıyla şehirden söylenenleri dikkate alır. Ona göre tedbirlerim varsa onu alırım. Nevşehirli ne istiyorsa ben onu yaparım.” diye konuştu.