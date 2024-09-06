Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyecilik hizmetlerin kalitesini artırmak ve halkın taleplerine daha etkin bir şekilde cevap vermek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Arı, şehrin dört bir yanındaki mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak, onların istek ve taleplerini dinliyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Son olarak eşi Melek Arı ile birlikte 2000 Evler Mahallesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Arı, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Arı, mahallede gerçekleştirmeyi planladıkları altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgiler vererek vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara dondurma ikram eden Arı, "Vatandaşlarımızın talepleri bizim için büyük önem taşıyor. Mahallelerimizi gezerek, onların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları bizzat görmek istiyoruz. Bu sayede, belediye olarak daha etkili ve hedefe yönelik çözümler üretebiliyoruz" dedi. Başkan Arı, ayrıca kendisine iletilen tüm taleplerin ilgili birimler tarafından değerlendirileceğini ve kısa süre içerisinde gerekli adımların atılacağını belirtti.