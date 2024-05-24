Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yerel seçimlerin ardından siyaset, iş dünyası, kamu kurum kuruluşu ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ile derneklerden gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 2024 Yerel Seçimleri sonucunda Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Rasim Arı, yoğun bir tempoyla çalışmalarına başlarken Başkan Arı’ya hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor.

Bu kapsamda, Arı bugün Hollanda’da da yaşayan iş insanı Mehmet Demirel, Almanya’dan iş insanı Mehmet Tipit, Hipotez Kurs Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Seviç, Kurum Müdürü Hamit Koca ve Müdür Yardımcısı Kübra Tutan, Simya Koleji yöneticileri ve Can Suyu Derneği yöneticileri Arı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Belediye Başkanı Arı, başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arı, “Nevşehir’in arzu ettiği yönetim anlayışı ve hizmetlere kavuşması için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde el birliği ile çalışacağız ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.