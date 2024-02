Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adil Türkiye Partisi (ATP) Genel Başkanı Ata Barlas Aşkar, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizi özetledi. Türk vatandaşların ülkesinde dışlandığını ifade eden Aşkar: “Kapadokya’da balona Almanlar biniyor, Antalya’da denize Ruslar giriyor. Bizim emeklimiz de ucuz ekmek kuyruğunda bekliyor” dedi.AKARA (İGFA) - Başkan Aşkar, derinleşen ekonomik krizin yükünü yoksulların çektiğini söyledi.

Vatandaşın temel gıda ürünlerini almakta zorlandığını dile getiren Başkan Aşkar, “Marketlerde ürünlere günlük zam geliyor. Vatandaşımızın alım gücü her geçen gün eriyor. Et, süt, peynir lüks oldu. Tarım ülkesi Türkiye dışarıdan gıda alıyor. İhracata kota geliyor. Hayvancılık bitti. Et fiyatlarını düşürmek için iktidar ithalatı destekliyor. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Ancak vatandaşımız güzelliklerin keyfini süremiyor. Kapadokya’da balona Almanlar biniyor, Antalya’da denize Ruslar giriyor. Vatandaşımız market market gezerek ucuz gıda arıyor. Bizim emeklimiz ucuz ekmek kuyruğunda bekliyor” dedi.

YOKSULLUK KADER DEĞİL

Yoksulluğun kader olmadığını vurgulayan Başkan Aşkar: “Biz, yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin olmadığı; hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği kentler istiyoruz. Tüketen ve israf eden değil, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan belediyeler istiyoruz. Zenginliğin bir avuç siyasetçinin ya da yandaşın cebine rant olarak girmesini değil, tüm yurttaşlara hakça dağıtılmasını istiyoruz. Emeklisi, işçisi, memuru, esnafı, sanayicisi, çiftçisi, öğrencisi tüm yurttaşlarımızın, hep birlikte mutlu ve huzurlu yaşadığı bir ülke istiyoruz.”dedi.