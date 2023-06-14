İlçenin tarım ürünlerine katma değer kazandırmak ve ekonomik zorlukların getirdiği kötü şartların etkisini en aza indirmek için Başkan Atay’ın projesiyle belediye bünyesinde üretilen tarım ürünleri, %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda özenle ve tüm hijyen önlemleri alınarak işleniyor. Sadece kadınların istihdam edildiği fabrikada tüketime hazır hale getirilen ürünler, Efe Bakkal raflarında vatandaşların beğenisine sunuluyor. Topraklarımızın bereketli gıdalarını yurtiçinden ve yurtdışından tüketicilerle buluşturmak için kurulan www.efelerpazari.com adresli internet sitesinden yapılan çevrimiçi satışla besinlerin eşsiz lezzet ve kalitesi kent sınırlarını aşıyor.

ENGİNAR

Bilindiği üzere İklim uygunluğu ve toprak kalitesinin sağladığı avantaj ile en lezzetli enginarlar Efeler’de üretilmektedir. Birçok bakımdan faydalı ve lezzetli bu bitki için ilk çapa ekiplerimiz tarafından 2020 yılında vuruldu. Efeler’in önemli reklam yüzünden biri olan Enginar, Baltaköy ve Tepecik mahallelerinde bulunan toplam 45 dönümlük arazide üretiliyor. Damla sulama yöntemiyle yetiştirilen enginarlar, sadece kadın emekçilerin çalıştığı %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenerek konserve ürünler haline getiriliyor. Enginarlar, Efe Bakkallar ve internet satış mağazasında vatandaşların beğenisine sunulmaktadır.

ŞEVKETİBOSTAN

2020 yılında toprakla buluşturulan bir diğer ürün de şevketibostan bitkisi oldu. Tepecik Mahallesindeki 10 dönümlük arazide damla sulama yöntemi ile yetiştirilen ürün, %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenerek Efe Bakkallar ve internet sitesi aracılığıyla vatandaşların sofralarına ulaştırılmaktadır.

DOMATES VE BİBER

Yöreye özgü ürünlerin yanı sıra temel tüketim gıdaları da Efeler Belediyesi’nin üretim yelpazesinde bulunuyor. Halkın uygun fiyata tüketebilmesi için 2020’den itibaren Gödrenli Mahallesi’nde üretiliyor. 32 dönümlük arazide kadın işçilerin alın teri ile üretilen domatesler, %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlendikten sonra türlerine göre çeşitli konserve ürünler halinde satışa sunuluyor.

KEKİK

2020’de üretimine başlanan ürünlerden biri de kekik bitkisi. Şahnalı Mahallesi’nde 8 dönümlük arazide damla sulama yöntemiyle yetiştirilen ürün, kekik suyu haline de getirilip Efe Bakkal ve çevrimiçi satış sitesi aracılığıyla Efelerli vatandaşlarla buluşturuluyor.

KUŞKONMAZ

Son dönemde lüks restoranların mutfağına giren kuşkonmaz da Efeler Belediyesi’nin arazilerinde yetiştiriliyor. Popülaritesi günden güne yükselen kuşkonmaz, Tepecik Mahallesi’ndeki 2 dönümlük arazide üretiliyor.

EJDER MEYVESİ

Efeler Belediyesi, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir tropikal ürün olan ejder meyvesini halkın sofralarına kazandırmak için 2020 yılından itibaren üretiyor. Şevketiye Mahallesi’ndeki 1 dönüm arazi üzerinde örtü altı tarım yöntemiyle yetiştirilen ejder meyvelerini Efeler’in kendi işçilerinin emeğiyle tüketime hazır hale getiriliyor.

EKMEKLİK BUĞDAY

Kentin verimli topraklarında yetiştirilen çeşit çeşit ürünler arasında temel gıda maddelerinin en önemlisi olan buğday da bulunuyor. Üretimi için, Alanlı ve Mesutlu mahallerinde toplam 107 dönümlük geniş bir arazi ayrılan buğdaylar, kuru tarım yöntemiyle yetiştiriliyor. Ürünler, un ve ekmek haline getirilerek halkın sofrasına konuk oluyor.

KARAKILÇIK BUĞDAYI

Lezzeti, kokusu ve çeşitli kullanım alanları ile öne çıkan karakılçık buğdayı da 2020 yılından beri Efeler Belediyesi’nin ürettiği birçok ürün arasında yer alıyor. Işıklı, Kadıköy ve Alanlı mahallelerindeki toplam 104 dönümlük arazide yetiştirilen ürün, ekmek ve un halinde halkın tüketimine sunuluyor.

SÜS BİTKİLERİ

Tarım arazilerini sadece gıda ürünleriyle değerlendirmenin ötesine geçen Efeler Belediyesi, 2020 yılında süs bitkisi üretimine de başladı. Şevketiye Mahallesi’ndeki 1 dönümlük arazide yetiştirilen süs bitkileri sezonluk olarak üretilmekte ve kentin estetik değerine katkıda bulunmaktadır.

BAŞKAN ATAY: “ÜRETMEDEN VAR OLAMAZSINIZ”

İlçe tarımına katma değer kazandırmaya devam edeceklerini belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Yöreye özgü ürünlerden temel gıda maddelerine, tropikal meyvelerden süs bitkilerine kadar oldukça geniş bir yelpazede üretime aralıksız devam ediyoruz. Üretmeden var olamazsınız. Güçlü ve bağımsız olamazsınız. Bu verimli topraklara bir gün bile sırtımızı dönemeyiz. Efeler’in topraklarına, Efeler’in insanına katma değer kazandırmaya devam edeceğim. Özenle yetiştirilen kaliteli ürünleri en uygun fiyata sofralarınıza getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.