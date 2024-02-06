Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.GÜMÜŞHANE (İGFA) - İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığıvmesajında şunları söyledi:" 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 65 saniye içerisinde, birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve birçok vatandaşımızda yaralanmıştı. Aradan geçen 1 yıla rağmen acılarını hep birlikte yaşadığımız 6 Şubat depreminde, hepimiz derinden sarsıldık. Millet olarak yaşadığımız bu acı felaketin tekrarlanmamasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum ve depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bize düşen bu acı felaketi hiçbir zaman unutmamak ve bundan ders çıkararak yapılarımızı daha sağlıklı bir şekilde inşa etmektir. Deprem bilinci içinde de her türlü gelişmeyi sağlamak düşüncesi ve inancı içinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerimle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.