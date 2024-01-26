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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, kurum ve kuruluş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Hopa halkının refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını belirten Aydemir: "Hopa bu yerel seçimlerde de en doğru kararı verecek ve yine en kaliteli hizmeti almaya devam edecektir" dedi.ARTVİN (İGFA) - Gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla Hopalı hemşehrilerinin sevgi ve saygısını kazanan Başkan Aydemir, kurum ve kuruluş ziyaretlerine hıs kesmeden devam ediyor. 31 Mart günü Hopa'da yeniden büyük bir zafer elde edeceklerinin altını çizen Aydemir, çalışmalarıyla ilgili yaptığı genel açıklamada şunları söyledi: "Halkımızın refahı bizim öncelikli görevimizdir. Bu nedenle mesai mefhumu gözetmeksizin ilçe örgütümüz ve vandaşlarımızla birlikte kapı kapı geziyor, halkın sorun, öneri ve taleplerini bizzat yerinde dinliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz gün Artvin İş Adamları Derneği'ni ziyaret ettik.

Hopamız'ın ekonomisinin büyümesi ve iş insanlarımızın yatırımları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Hemen akabinde tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi'ndeydik. Emeklilerimizle birlikte Hopamız'da yapılması gerekenlere dair verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Oldukça verimli ve bilgilendirici bir gün geçirdik. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için ARİAD Başkanımız Seçim Altınkaya ve sendikamız başkanı Saim Aydın'a, yönetimimize ve tüm emeklilerimize teşekkür ediyorum. Halkımız müsterih olsun. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hopa bu yerel seçimlerde de en doğru kararı verecek ve yine en kaliteli hizmeti almaya devam edecektir"dedi.