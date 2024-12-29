Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2024 yılında yaptıkları çalışmaları ve projeleri değerlendirerek, 2025 yılı için belirledikleri yeni hedefleri açıkladı. "Görev adamıyım ve halka hizmeti kendime görev edindim" diyen Başkan Aydın, 2025 yılında da ilçe halkına en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başladığı günden bu yana geçen 9 aylık sürede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Zamanın çok hızlı geçtiğinin bilincinde olduklarını belirten Başkan Aydın, “Projelerimizi ne kadar hızlı hayata geçirirsek, o kadar çok yol alırız. Bunu bildiğimiz için 9 ayda 25 temel atma ve açılış programı düzenledik. Osmangazi’ye kazandırdığımız ilk yatırımımız olan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin temelini attık ve kısa süre içerisinde inşaatını tamamlayarak Osmangazililerin hizmetine sunduk. Aynı şekilde Çirişhane Spor Tesisi’nin temelini Mayıs ayında attık. Ekim ayında da açılışını yaptık. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ni hizmete açtık. Merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklarımızın kitaba ulaşımını kolaylaştırmak için Gezici Kütüphane’yi faaliyete geçirdik. Gençlerimizin ucuz ve kaliteli kahvelere ulaşabileceği Genç Kafe’leri ilçemize kazandırdık. Emek Spor Tesisi’nin açılışını yaptık. Bursa’nın ilk Halk Lokantası’nı vatandaşlarımızın hizmete sunduk. Yenibağlar Mahallesi’nde kadınlara özel spor merkezi yaptık. Geçtiğimiz günlerde dördüncü kreşimizin temelini attık. Gençlerimize Atatürk, Cumhuriyet, vatan, millet sevgisi aşılayacak etkinlikler düzenledik” diye konuştu.

“KREŞLERİ HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİYLE İNŞA EDİYORUZ”

İlçenin farklı noktalarına inşa ettikleri kreşler için belediye bütçesinden para aktarmadıklarının altını çizen Başkan Aydın, “Hizmete açtığımız ve temelini attığımız kreşleri, hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile inşa ediyoruz. Bu kreşler için belediye bütçesinden herhangi bir para çıkmıyor. Hayırsever insanlarımız bizlere gelip destek olmak için talepte bulunuyor. Yılbaşından sonra da Türkan Saylan Kız Öğrenci Yurdu’nun temelini atacağız. Üniversite öğrencilerinin faydalanacağı, 144 kişi kapasiteli bir yurt olacak. Üniversite sınavı sonucunun açıklanmasının ardından öğrencilerimiz ve aileleri, yurt bulmak noktasında büyük sıkıntılar yaşıyor. Sırf yurt sıkıntısından dolayı aileler çocuklarını şehir dışına gönderemiyorlar” diye konuştu.

“HALK LOKANTASI’NDAN 150 BİN KİŞİ FAYDALANDI”

Halk Lokantası’nı Haziran ayında hizmete açtıkları ve şuana kadar 150 bin kişinin faydalandığını belirten Başkan Aydın, “Asgari ücret artışından sonra muhtemelen bir çorbanın dahi 150 liraya satılmaya başlanacağı bu ekonomik ortamda, biz 80 liraya dört çeşit yemek veriyoruz. Esnafımızın olumsuz etkilenmemesi için de Halk Lokantası’nı belirli saatler içerisinde açık tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir talep var. Yakın zamanda ikinci lokantamızı da hizmete açacağız. İkinci lokanta ile birlikte bu lokantalarımızın adını Kent Lokantası’na dönüştüreceğiz. Günümüz Türkiye’sinde bir kesim çok rahat bir hayat sürerken, halkın yüzde 90’ı ise bir tas çorbaya muhtaç bir hayat sürüyor. Gelir adaletsizliği uçurum haline gelmiş durumda. Atalarımız zamanında ‘Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar demiş’. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2025 yılı bütçesi 14,731 trilyon olarak açıklandı. Bu gelir nereye gidiyor. Kimlerin cebine giriyor. Ülke gelirinin halka eşit olarak yayılmaması hepimiz için sıkıntılı bir durum” ifadelerini kullandı.

“FABRİKA-İ HÜMAYUN TARİHİN, KÜLTÜRÜN VE SANATIN MERKEZİ OLACAK”

Bursa’ya gelen turist sayısını arttırmanın yanı sıra turistlerin konaklama süresini uzatmak adına da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Aydın, “Yurt dışında ‘Old City’ denilen bir kavram var. Yurt dışına gittiğinde kimse AVM’leri veya plazaları gezmek istemez. Herkes tarihi ve kültürel noktaları, doğal güzellikleri, müzeleri gezmek ister. Bu noktaları gezmek adına da o şehirlerde konaklama yapar ve döviz bırakır. Bursa’nın bu noktada potansiyeli çok fazla; ancak maalesef biz bu potansiyeli yeterince kullanamıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’nın ‘Old City’ olarak tabir edilen bölgesi Hisar’daki toz bulutunu kaldıralım, insanları bu bölgeye çekelim diye çalışmalar yürütüyoruz. İnsanlar o bölgeye gelsinler, tarihi ve kültürel yerleri gezsinler, yaşasınlar, konaklasınlar, yiyip-içsinler diye Muradiye Mahallesi’ndeki Fabrika-i Hümayun’u kamulaştırdık. Burasını Bursalıların ve Bursa’ya gelen turistlerin hizmetine sunmak istiyoruz. O bölgedeki tarihi ortaya çıkarırken, bölgenin canlanması adına da çalışmalar yürütüyoruz. İnsanların oraya gittiklerinde yaşaması ve anı biriktirmesi lazım. Bunun için o bölgede sergiler, konserler, sokak festivalleri düzenlemenin yanı sıra yeme içme, danışık ve gezek gibi kültürel öğeleri de insanlara aktaracağız. İnsanlar tüm bunları yaşadıklarında, kendi memleketlerine dönüğü zaman Bursa’dan ve Osmangazi’den bahsedecek. Mutlaka gidip görülmesi gerektiğini anlatacak” dedi.

“UMUDUMUZU HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEYELİM”

2025 yılı için temennilerini de aktaran Başkan Aydın, “İnsan umudunu yitirdiğinde yaşamanın da anlamı kalmıyor. O yüzden umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Ben inanıyorum ki 2025 her türlü olumsuzluğa rağmen bir önceki yıldan daha iyi olacaktır. İnsanlar daha mutlu olsun; huzur ve barış içerisinde aileleriyle birlikte güzel zamanlar geçirsinler. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkalım. Binlerce yıldır bu topraklardayız, bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. İnsanlarımız, özellikle de gençlerimiz yurtdışı hayali kurmasınlar. Şartlar şuan için zor olabilir. Bu ülke, çok daha zor şartları da gördü. Hiçbir zaman karamsarlara düşmeyelim. Atatürk, silah arkadaşları ve atalarımızın çok zor şartlar altında verdikleri kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini hatırlayalım. O günün şartlarında bir çorba içecek paraları dahi olmadı, ancak hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediler. 2025’in daha mutlu, güzel ve barış içerisinde geçeceği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm Osmangazililere ve Bursalılara da mutlu yıllar diliyorum” dedi.