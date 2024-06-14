Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Abdülhalim Altınoluk Uludağ Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı. Okulun boyanması için öğrenciler tarafından düzenlenen ‘İlk fırçayı sen vur’ etkinliğine de katılan Başkan Aydın, boya fırçasını eline alarak okulun boyanmasında öğrencilere yardım etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Ali Tüzel ile birlikte Abdülhalim Altınoluk Uludağ Ortaokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu. Karne töreninde öğrencilere ve öğretmenlere yönelik başarı dileklerinde bulunan Başkan Aydın, geleceğin teminatı olan öğrencilere ve onlara emek veren tüm öğretmenlere iyi tatiller diledi. Başkan Aydın, “Karne heyecanı yaşayan öğrencilerimizi çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tatil döneminde güzelce dinlenmenizi, bol bol kitap okumanızı istiyorum” dedi.

Başkan Aydın, karne töreninin ardından okulun boyanması için öğrenciler tarafından düzenlenen ‘İlk fırçayı sen vur’ etkinliğine de katıldı. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Ali Tüzel ile birlikte boyu fırçasını eline alan Başkan Aydın, öğrenciler ile birlikte okulun duvarını boyadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik sonunda öğrenciler Başkan Aydın’a çiçek takdim etti.