Osmangazi Belediyesi’nin ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma) Vakfı ile ortaklaşa düzenlediği çalıştayda, ilçenin tarihi dokusunu ayağa kaldıracak ve kent turizmine katkı sağlayacak konular ele alındı.BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesindeki tarihi mirası ayağa kaldırarak Bursa’ya daha fazla turist çekmeye yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalara farklı bir boyut kazandırmak isteyen Osmangazi Belediyesi, bu çalışmaların ilk ayağı olan ‘Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Geçmişten Geleceğe Osmangazi’ çalıştayı düzenledi.



Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve oturum başkanlığını ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Yüksek Mimar Mithat Kırayoğlu’nunyaptığı çalıştaydaKültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Aslan ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Polat, belediye bürokrat ve personeliniBursa’nın tarihi ve geleceğe taşınacak tarihi mirasıyla ilgili bilgilendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da katıldığı çalıştayda, Osmangazi ilçe sınırlarında yer alan İpekyolu aksındaki Üftade HazretleriTürbesi çevresi,Hisar İçi, Arkeopark, Alaattin Cami çevresi, Filiboz Mescidi, Arkeopark etrafındaki sivil mimarı örneği yapıların kamulaştırılıp hizmete açılarakOsmangazi ve Bursa’da ortalama 1,8 gün olan turistlerin konaklama süresinin yapılan akademik çalışmayla 1haftaya çıkarılması hedefleniyor.

AYDIN: “BURSA, OSMANGAZİ’DİR”

Osmangazi’nin 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bir çok medeniyete başkentlik yapan kadim şehir Bursa’mızda biz yıllardır motto olarak Bursa, Osmangazi; Osmangazi ise Bursa’dır dedik. Bu sözün gerçek olarak ayağa kaldırılması lazım. Bugüne kadar yapılan çok değerli çalışmalar var. Bu yıllarca süren bir süreç. Önceden yapılanların üzerine yenilerini ekleyip bizden sonrakilerinde devam etmesi gereken bir süreç. Bu sürecin doğru yönetilmesi gerekiyor. Bu süreci yönetirken paydaşlarla birlikte yapılması gerekiyor. Ortak akıl ve bilimle, bilimin üniversite ayağında birikmiş bilgi ve tecrübelerin buraya aktarılması gerekiyor. Yurt dışı paydaşlarıyla da çalışacağız. Bizim yurtdışından bu projelerle ilgili destek ve fonları bulmamız gerekiyor. Bunun için de projenin katma değerini iyi anlatmanız gerekiyor. Her şeyden önemlisi sürdürebilir olması gerekiyor. Yabancının baktığı iş bu, evet milyarlarca Avro kaynak var o kaynağın içerisinde sizin sunduğunuz projelerin sürdürebilir, yaşatabilir, kültür ve tarihin ortaya çıkması gerekiyor. Ben hep söylüyorum. UNESCO tarih ve miras listesinde olan Tarihi Hanlar Bölgesi, Bursamız için büyük bir değer. Mesela İstanbul Kapalı Çarşı bu miras listesinde değil ama Bursa Kapalı Çarşı listede var. Bunun gibi Osmangazi’de İpekyolu aksında Üftade Hazretlerinin altındaki bölge, Hisar İçi, Arkeopark sivil mimarı örneği yapılar var.Bölgede kamulaştırılıp açılması gereken alanlar mevcut, orada turistleri çekebilecek bir çok alan var.Ortak akılla yapılacak çalışmalar ile turistlerin ortalama konaklama süresini 1,8 günden 1 haftaya çıkartmamız gerekiyor. Bu iş, elbirliğiyle yapılacak bir iş. Bu önemli çalışmaya katkı sağlayan değerli hocalarımız, dekanımız ve belediye personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştaya katılan akademisyenler ise tarihi mirasın korunmasına yönelik güzel bir proje için kendilerini bir araya getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.