MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Osmangazi Belediye Başkanlığı görevine Seçilen Erkan Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette Bursa ortak paydasındaki iş birliklerinin önemine vurgu yapılırken, Osmangazi Belediyesi ve MÜSİAD Bursa arasında hayata geçirilebilecek ortak çalışma alanları da değerlendirildi.BURSA (İGFA) - Kutlama ziyaretinde MÜSİAD Bursa Şubesi olarak gerçekleştirdikleri çalışma ve projeler hakkında bilgiler veren Başkan Alparslan Şenocak, milletvekilliği deneyimiyle birlikte Başkan Erkan Aydın’ın 5 yıllık hizmeti süresince Osmangazi başta olmak üzere hem Bursa’ya hem de ülkemize güzel bir belediyecilik anlayışı göstereceğine inandığını belirtti.

Osmangazi Belediyesi’nin büyük bir nüfusa hizmet verdiğini belirten Şenocak, Erkan Aydın önderliğinde yapılacak örnek projelerin yanı sıra geçmiş dönemlerde hayata geçirilmiş güzel çalışmaları da sürdürülebilir kılmak adına başarılı çalışmalara imza atılacağına inandığını belirtti. Başkan Şenocak, “MÜSİAD Bursa ailesi olarak şehrimize değer katacak her alanda iş birliğine hazırız” dedi.

MÜSİAD İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

MÜSİAD Bursa Şubesi’ne seçimler öncesi yaptığı ziyareti anımsayarak sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, “Yerel seçim sürecinde şehrimizin en önemli iş dünyası kuruluşlarından MÜSİAD Bursa Şubesi’nde Alparslan Başkanımızın misafiri olmuş ve yönetim anlayışımızla birlikte planladığımız projeleri de paylaşmıştık. Öncelikle anlamlı ziyaretiniz ve iş birliği yaklaşımınız için sizlere teşekkür ediyorum. O gün neredeysek, bugünde oradayız. MÜSİAD Bursa’nın gücünden ve tecrübelerinden yararlanacağımız alanlarda iş birliğine biz de varız. Osmangazi’de yatırımlarını artırıyoruz. Öncelikle bütçe disiplini içinde alt ve üst yapı yatırımlarına ara vermeden devam ederken, gençlerimize ve kadınlarımıza özel projeleri de hızla uygulamaya aldık” şeklinde konuştu.