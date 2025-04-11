Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Fatih Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlara çorba ikramında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Her hafta farklı bir mahallede Cuma namazı kılan ve sonrasında mahalle esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın bu haftaki durağı Fatih Mahallesi oldu.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi. Başkan Aydın, yapmış oldukları mahalle ziyaretlerinin, hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağladığını ifade etti.

Osmangazi’de her fikre değer verdiklerini ve her öneriyi dikkate aldıklarını dile getiren Başkan Aydın, Fatih Mahallesi sakinlerine çorba ikramında bulundu. Başkan Aydın daha sonra Fatih Mahalle Muhtarı Sümeyye Yurtsever’i makamında ziyaret etti.

Ortak akıl ve iş birliğiyle, daha güzel bir Osmangazi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Aydın, “Başta ev sahibi Fatih Mahalle Muhtarı Sümeyye Yurtsever olmak üzere, Çiftehavuzlar Mahalle Muhtarı Mustafa Süleyman’a, Çirişhane Mahalle Muhtarı Nedim Çapa’ya, Küplüpınar Mahalle Muhtarı Mümin Gündoğan’a, Tuna Mahalle Muhtarı Ayşegül Yıldız’a, Altınova Mahalle Muhtarı Vildan Şentürk’e ve Gaziakdemir Mahalle Muhtarı Kemal Özdemir’e teşekkür ederim. Farklı mahallelerimizin muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerimizin ihtiyaçlarını, hemşehrilerimizin taleplerini ve çözüm önerilerini konuştuk” dedi.