Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.YOZGAT (İGFA) - Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları söyledi:" İnancımızda rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak bilinen üç aylardan Şaban ayının 15’inci gecesine tekabül eden Berat Kandili’ni hep birlikte idrak etmenin huzuru içerisindeyiz.

Berat gecesi; kurtuluşa erme, günahlardan arınma, rahmet ve Yaratıcının kulunun günahını örtüp kusurunu bağışlaması anlamına gelen müstesna bir zaman dilimidir.

Bu mukaddes gecenin feyz ve bereketinden istifade edebilmek, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek en büyük temennilerimdendir.

Kendimizle beraber milletimiz için de mili ve manevi değerlerimizi, sosyal dayanışma ve kaynaşma arzularımızı daha da güçlendirerek birbirimize kenetlenip insanlık için sorumluluklarımızı hatırlamalı, Yüce Yaradan’ın kullarına sonsuz bir lütufla bereket ve şifa kapılarını ardına kadar açtığı bu mukaddes geceyi en güzel haliyle değerlendirmeliyiz.

Bu mübarek gece vesilesi ile tüm hemşehrilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."dedi.