Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram Doğanşehir Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri istişare etti.

MALATYA (İGFA) - Vatandaşlarımızın fikir ve önerileri bizim için büyük önem arz ediyor diyen Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram Vatandaşların temsilcisi olan 39 Mahallenin muhtarlarıyla Doğanşehir Beypınarı sosyal tesislerinde bir araya geldi.

Başkan Bayram “Doğanşehir ilçemize daha hızlı Hizmet ve çözüm bulmak adına 39 Mahallemizin değerli Muhtarları ile Belediyemizin sosyal tesisinde buluşup sorun ve talepleri istişare ettik. Davete icabet edip gelen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.”

Bayram; “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde belirlemek ve hızlı çözümler sunmak için adımlarımızı atıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla istişarelere daha fazla önem vereceğiz. Aklın yolu birdir. yapılacak tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın düşünceleri, fikirleri bizim için önemlidir.”

ADIYAMAN BELEDİYESİ DOĞANŞEHİRLİ HEMŞERİLERİMİZİN YANINDA

Doğanşehir Belediyesi ile kardeş olan Adıyaman Belediyesi karşılıklı çalışmalara büyük önem verirken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram’ı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram “Kardeş Belediyemiz Adıyaman Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni Deprem Bölgesindeki Sesimiz Sayın Abdurahman Tutdere ile birlikte İlçemizde vatandaşlarımız ile buluştuk.”

Değerli Başkanımın ziyaretleri ve vereceği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Her Şey Doğanşehir’imizin kalkınıp büyümesi, yeniden eski günlerine dönmesi için.” Dedi.