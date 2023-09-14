Her geçen gün araç filosunu daha da güçlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak yeni araçları araç parkına ekledi. 28 Milyon 186 Bin TL’lik yatırımın Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını

dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hizmete sunulacak olan yeni hizmet araçlarının sahada çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Sondaj çalışmalarını hızlandırmak ve kırsal bölgelerde kesintisiz içme suyu temini için yeni sondaj makinelerini gerçekleştirilen programla tanıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, sondaj çalışmalarını sürdürebilmek ve birçok noktada içme suyu temini sağlamak adına 2 (iki) adet 800 metre sondaj makinası, 1 (bir) adet 1200 metre sondaj makinası, 3 adet çift çeker kamyon, 3 adet çift çeker TİJ (sondaj işlemi sırasında kullanılan delici yükleme) kamyonu, 5,5 beş buçuk inç 9.70 cm uzunluğunda TİJ ve ayrıca 1 adet Vidanjör hizmet araçlarını satın alarak araç parkına dâhil etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü sondaj çalışmalarını hızlandırmak için yeni sondaj makineleri ve çeşitli iş makinaları satın alarak kırsaldaki ihtiyaçları giderebilmek adına makine parkını güçlendiriyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü araç parkında yeni hizmet araçlarının teslimi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve personeller bir araya geldi.

28 Milyon 186 Bin TL’lik yatırımın Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hizmete sunulacak olan yeni hizmet araçlarının sahada çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.

BAŞKAN BEYAZGÜL “YENİ ARAÇLARIMIZ ŞANLIURFA’YA HAYIRLI OLSUN”

Başkan Beyazgül “ ŞUSKİ Genel Müdürümüz ve Daire Başkanlarımızla huzurlarınızdayız. Hayırlı bir işle başlıyoruz. Çiftçimizin veyahut kırsal alanımızın uzun süredir beklediği bir takım araç ve gereçlerimiz bunlar, şimdi bunlar sahaya çıkıyor. Bunlardan ikisi adet 800 metre sondaj makinası 1 adet de 1200 metre sondaj makinası, bunun yanında 3 adet çift çeker kamyon, 3 adet çift çeker TİJ kamyonu, 5,5 beş buçuk inç 9.70 cm uzunluğunda TİJ ve ayrıca 1 adet Vidanjörümüz burada bunların hepsi Şanlıurfa’mızın Belediyemizin öz malı bugünkü değerleri itibari ile 28 Milyon 186 bin TL’dir. Bunların hiçbir borcu olmadan Belediyemiz kasasından ödenmiş, bugün bu araçlarımız artık sahada olacaktır. Hemşerilerimizin ihtiyacı için onların emirlerinde olacak sondajlarını yapacaklar inşallah böyle bereketli bol suya kavuşturacaklar Allah hayırlı uğurlu etsin nice hizmetlere vesile etsin memleketimiz için hayırlara vesile olsun” dedi.