Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.SİVAS (İGFA) - Bilgin mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Çanakkale Deniz Zaferimizin 109. yıldönümünü ülke ve millet olarak hep birlikte idrak ediyoruz. Bundan 1 asır önce Çanakkale’de destan yazan tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum.

Evlatlarını Çanakkale’ye: “Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi yavrum, haydi git; ya gazi ol, ya şehit” diyerek yollayan, kimi zaman da çocuğunun şehadet haberini dahi almadan hayata gözlerini yuman analara-babalara Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, mekânlarını cennet eylesin.

Çanakkale milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biridir. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, 109 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale, bizim için sadece iftihar vesilesi değil, aynı zamanda zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır. Çanakkale, birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel, hiçbir badire olmadığının kanıtıdır.

Çanakkale’de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı görülmüştür.

Necip milletimiz ise sahip olduğu yüksek ahlak ve medeniyet anlayışının yansıması olarak Çanakkale Savaşı’nda düşmanından bile esirgemediği şefkat ve merhametiyle savaşın da bir hukuku olduğunu tüm insanlığa gösterilmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferi milletimize armağan eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.” dedi.