Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURSKOOP aracılığıyla mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile üniversite öğrencilerine sağladıkları eğitim desteklerinin ilk taksit ödemelerini Aralık ayında gerçekleştireceklerini duyurdu. Eğitim desteği için ayrılan bütçe 162 milyon TL'yi aşacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eğitim desteği için ayrılan bütçenin 162 milyon TL’yi aştığına dikkati çekerek, böylelikle 10 binin üzerinde öğrenciye eğitim desteği sunacaklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile üniversitelerde eğitim gören gençlere destekleri artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz Ekim ayında 15 bin 721 başvuruyla eğitim desteğine büyük ilgi gösterildiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Bu bizim için çok anlamlı. Çünkü biliyoruz ki sizlerin hayalleri ve hedefleri, Bursa’nın yarınlarını şekillendiriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız, Bakanlık kriterlerine uygun olarak incelemeyi tamamladı. Şimdi ise BURSKOOP aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine Aralık, Mart ve Haziran aylarında 3’er aylık periyotlarla eğitim desteğini gerçekleştireceğiz. Meslek lisesi öğrencilerine toplam 9 bin TL, üniversite öğrencilerine ise toplam 18 bin TL destek sağlayacağız. Eğitim desteği için ayırdığımız bütçe 162 milyon TL’yi aşıyor. Böylelikle 10.000’in üzerinde öğrencimize eğitim desteğini sunacağız” diye konuştu.

Başvuru sonuçlarının cep telefonu mesajı ile iletileceğini ve web sitesinden de sonuçlara ulaşılabileceğini belirten Başkan Bozbey, “Eğitime yatırımın, en değerli yatırım olduğunu biliyoruz. Bursa’da eğitime verdiğimiz bu desteği birlikte büyütmeye ve daha çok gencimize ulaşmaya devam edeceğiz. Çünkü Bursa, siz gençlerle daha güçlü. Başarıya giden yolda, attığınız her adımda, daima yanınızdayım” diye konuştu.