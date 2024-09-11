Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan ‘Bursa Gastronomi Festivali’ne katılarak tanıtımını yapacak olan sosyal medya içerik üreticileriyle bir araya geldi. Başkan Bozbey, “Otel ve restoran menülerinde artık ‘Bursa gastronomisi’ diye ayrı bir bölüm oluşturulmalı. Bizler de bir konu üzerinde çalışıyoruz. Tamamen Bursa yemeklerinin yer aldığı bir alan oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Gastronomi Festivali’, 13 Eylül Cuma günü başlıyor. Bursa’ya özgü ürünlerin, tatların ve Bursa’ya özgü ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıkacağı festivalde, gastronomiye dair yarışmalar, söyleşiler, atölyeler düzenlenecek. Melek Baykal, Sahrap Soysal, Nebil Özgentürk, Maria Ekmekçioğlu gibi ünlü isimlerin söyleşi ve sahne gösterileriyle yer alacağı festivalde, Oğuzhan Koç ve Fettah Can rüzgarı da esecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de festival öncesinde sosyal medya içerik üreticileriyle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki buluşmaya, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz ve Bursa’ya dair içerik üreten 60’a yakın sosyal medya kullanıcısı katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, misafirlere tamamen Bursa’nın tescilli lezzetleri ikram edildi. “TAM ANLAMIYLA GASTRONOMİ FESTİVALİNE DÖNÜŞMÜŞ OLACAK” Sosyal medya kullanıcılarının Bursa’ya ve Gastronomi Festivali’ne dair görüş ve düşüncelerini dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’nın üreteceği değerlerle birlikte gastronomi alanında daha fazla tanınmasını amaçladıklarını söyledi. Bursa’nın hem unutulmaya yüz tutmuş tatlarını ortaya çıkartacaklarını hem de tescillenmiş ürünlerini tanıtacaklarını ifade eden Başkan Bozbey, Bursa’nın köylerinde unutulmuş ya da bir iki evde yapılan Bursa’ya has yemekleri de yaşatmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bu sene Gastronomi Festivali’ni panayır havasından çıkartacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Gastronomi Festivali için Merinos Parkı’nı farklı bir anlayışla daha geniş bir şekilde kullanacağız. Bir tarafta Bursa’nın tatlarını sunan bilinen işletmeler, diğer tarafta köylerin ürettiklerini ürünleri sergileyen kadın kooperatifleri, başka bir yerde Gastronomi Müzesi bizleri karşılayacak. Bursa’ya dair çeşitli etkinlik ve yarışmalar olacak. Bunlarla birlikte tam anlamıyla gastronomi festivaline dönüşmüş olacak. Ayrıca kardeş şehirlerimiz dahil olmak üzere yurt dışından ve yurt içinden katılımcılar yer alacak. Farklı tatlar da Bursalılarla buluşacak. İleride bizler de o şehirlerde düzenlenecek festivallerde yerimizi alacağız. Bu sayede uluslararası boyutu da yavaş yavaş oluşturacağız” dedi. "BURSA, FESTİVALE 17 İLÇESİYLE HAZIRLANDI” Bursa’nın tatlarını tanıtmanın yanında kentin farklı değerlerini de tanıtmış olacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, Ulu Cami’yi, Yeşil Türbe’yi, Kapalı Çarşı’yı, Hanlar Bölgesi’ni ve Aktopraklık bölgesini daha iyi tanıtmış olacaklarını belirtti. Bursa’nın tatlarını kentin her bir köşesine taşımak amacıyla ‘Gastronomi Tırı’nın da 17 ilçeyi gezdiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa, 17 ilçesiyle birlikte Gastronomi Festivali’ne hazırlandı. 13-15 Eylül tarihleri arasında hep birlikte festivali düzenleyeceğiz. Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda tanıtım yaptıkça yerli ve yabancı turistler Bursa’ya gelince gastronomisini de merak edecek. Otel ve restoran menülerinde artık ‘Bursa gastronomisi’ diye ayrı bir bölüm oluşturulmalı. Yemek konusunda detaylı bilgilere de yer verilmeli. Bizler de bir konu üzerinde çalışıyoruz. Tamamen Bursa yemeklerinin yer aldığı bir alan oluşturmayı amaçlıyoruz. Gelen konuklarla sadece Bursa yemeklerini buluşturmak istiyoruz. Bunları sağladıkça Bursa, gastronomi konusunda sahip olduğu zenginliği daha fazla duyuracaktır” diye konuştu.

Program, soru cevapların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

