Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kendisine yönelik yapılan sataşmalara cevap vererek, “Hiç kimsenin inancı kilogramla tartılmaz. Ben Özlüce’liyim. Mustafa Bozbey’in ne olduğunu herkes bilir. Bazıları gibi de göstermelik bir inanca sahip değilim” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bir meclis üyesinin mesnetsiz yorumlarına da cevap verdi.

Bir insanın inancını ve ibadetini göstermelik yapmasının o kişiye ait olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Bu milletin seçtiği bu makama saygı duymayı öğreneceğiz. Eleştiri haktır ama provokasyona müsaade etmiyoruz. Kimse kimseyi inancıyla sorgulayamaz. Hiç kimse ne benim ne arkadaşlarımızın milli ve manevi değerlere aykırı davranacağı hissine kapılmasın. Asla yaşamım boyunca yapmadım. Arkadaşlarımın da yaşamı boyunca yapmadığına eminim. Bursa’da yıllar sonra milli ve manevi bayramlar büyük coşkuyla kutlandı. Hiç kimsenin inancı kilogramla tartılamaz. Tartılmayan bir tek şey varsa o da inançtır. Benim yaşamımı birçok insan bilir. Ben Özlüce’liyim. Mustafa Bozbey’in ne olduğunu herkes bilir. Bazıları gibi de göstermelik bir inanca sahip değilim. Bunu hakaret olarak algılarım. İnsanların inancının sorgulanmasına kimse rıza göstermemelidir” dedi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi üzerine gelen bir soru üzerine son 20 yılda sadece Büyükşehir Belediyesi’nde 127 tane yöneticiden sadece 19 tanesinin kadın olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, göreve geleli 8 ay olmasına karşın 127 yöneticiden 42’sinin kadınlardan seçildiğini dile getirdi. Camilerdeki güvenlik görevlileriyle alakalı konuda yanlış anlaşılma olduğunu belirten Başkan Bozbey, belediye personelinin görevine devam ettiğini, sadece sözleşmelerin yenileceğini söyledi. Turizm Zabıtası oluşumunu da devam ettirdiklerini, eğitimlerin ardından personelin turistik bölgelerde görev alacağını belirten Başkan Bozbey, Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı’nın Bakanlığa tahsisini de doğru bulmadığını ifade etti. Batı Arıtma Entegre Tesisi konusuna da değinen Başkan Bozbey, bu konuda bilim insanlarının çalışmalarının devam ettiğini söyledi.