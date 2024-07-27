Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in talimatıyla Mustafakemalpaşalı ve Karacabeyli çiftçilerden değerinde alınan kavun ve karpuzlar, kentin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Mustafakemalpaşa ilçesini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgedeki çiftçi ve köylülerle biraraya gelerek sıkıntılarını dinlemişti. Tarladaki kavun ve karpuzların çiftçiden 2-3 liraya alınmak istenmesine duyarsız kalmayan Başkan Mustafa Bozbey, ürünlerin Tarım Peyzaj AŞ tarafından değerinde ve direk çiftçiden alınması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi.

Anında harekete geçen Tarım Peyzaj AŞ yetkilileri, Mustafakemapaşalı ve Karacabeyli üreticilerle görüşerek ürünlerini satın aldı. Tarladan toplanan kavun ve karpuzlar, Bursa’nın çeşitli bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Tarım Peyzaj AŞ personeli tarafından ilk aşamada 100 ton kavun ve karpuz, Ortabağlar Fakülte Cami önü, Yavuzeselim Aziziye Merkez Cami önü, Dikkaldırım Mihraplı Parkı önü, Soğanlı Merkez Cami önü ve Nilüfer Işıktepe Cami önünde vatandaşlara ulaştırıldı. Toplam 700 ton civarında ürün alımı yaparak 17 ilçede vatandaşa dağıtmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem ürünleri değerinde alarak üreticinin mağdur edilmesini önlemeyi hem de sıcak yaz günlerinde ihtiyaç sahiplerinin kavun ve karpuza ücretsiz ulaşmasını amaçlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Köylünün malını tarlada bırakmayacağız, ürünlerin ucuz rakamlarla alınmak istenmesine de fırsat vermeyeceğiz. Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla kavun ve karpuzları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.