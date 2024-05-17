Vatandaşların devletle ilk temas noktası olan muhtarların görüşlerine büyük önem veren ve onları uç beyleri olarak adlandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm ilçelerde muhtarla yapacağı toplantıların ilkini İnegöl’de gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerde yapılacak olan toplantıların ilkinde; Başkan Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcısı Yankı İçöz, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, İnegöl Muhtarlar Dernek Başkanı Oktay Garip ve muhtarlar katıldı. Seçimlerde göreve seçilen tüm muhtarları tebrik eden Başkan Mustafa Bozbey, artık tüm Bursalıların seçilenlerden hizmet beklediğini hatırlattı. Hizmetlerin hem nitelikli hem de insan öncelikli olması gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, “Bu dönemin sonuna kadar her birlikte gülümseyerek hizmetleri halkımıza götüreceğiz.

Muhtarlarımızı önemsiyoruz. İnegöl’ün önemi çok büyük. O yüzden muhtarlar buluşmalarımızı İnegöl’den başlatıyoruz. Ticaret, sanayi, tarım ve kültürel birikim anlamında İnegöl’ü önemsiyoruz. Burada birçok hizmetimiz olacak. Beraber üreteceğiz. Üreteceğimiz değerlerle İnegöllüleri gülümseteceğiz. Önümüzde bitirmemiz gereken stratejik planımız var. Paydaşlarımızdan biri de muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızın şimdiden hazırlık yapmasını istiyorum. Hem çalışma arkadaşlarımız hem de muhtarlarımız yapılacak olan hizmetlerin takipçisi olacaktır. Böylece hep beraber mutlu olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, muhtarların talep ve görüşlerini dinleyerek not aldı.