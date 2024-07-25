Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile Mustafakemalpaşa’nın gelişimi ve değişimi için bir araya geldi. ‘’Başkan Bozbey Burada’’ projesi kapsamında Mustafakemalpaşa’yı ziyaret eden Başkan Bozbey, Başkan Erdem ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa’ya yoğun bir program ayıran Başkan Mustafa Bozbey, öncelikli olarak Mustafakemalpaşa Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile bir araya geldi.

Mustafakemalpaşa’da devam eden, ilçenin en büyük projesi olan altyapı sürecini masaya yatıran Başkan Erdem ile Başkan Bozbey çalışmaların ivedilikle devam ettiğini dile getirdi. Başkan Bozbey, ‘’Mustafakemalpaşa’nın huzuru, gelişimi ve refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Mustafakemalpaşa’nın gelişimi için çalışan başarılı Başkanlar ve Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı görevini yürüten Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas’ı ziyaret edip ardından Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneği ve Mustafakemalpaşa Mahalle Muhtarları Derneklerini ziyaret ederek Muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Bozbey,‘’ Muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek, Mustafakemalpaşa’nın geleceği için hep birlikte çalışacağımızı ifade ettik. Ortak akıl ve iş birliği ile ilçemizi daha ileriye taşıyacağız’’ ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜNDE

22. Geleneksel Bozağaç Büyük Yörük Şöleni etkinlikleri kapsamında Yörük Göçü ve Kardeşlik Yürüyüşü’ ne katılan Başkan Bozbey ve Başkan Erdem, ‘’Birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek adına bu sene 22.’si düzenlenen Yörük Şenliklerine katılmaktan onur duyuyoruz. Hep birlikte çok güzeliz’’ dedi. Program, ATADER Sosyal Yardımlaşma Derneği açılışı ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir ziyaretiyle devam etti.

HEP BİRLİKTE ÇOK GÜZELİZ

‘’Başkan Bozbey Burada’’ programı kapsamında Adnan Menderes Meydanı’nda vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey ve Başkan Şükrü Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu aşure ikramında Mustafakemalpaşalı hemşehrilerine aşure ikram ettiler. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, aşurelerini alarak bu geleneksel lezzetin tadını çıkardı. Başkan Erdem, ‘’Muharrem Ayı’nın birlik ve bereketini hemşehrilerimiz ile paylaştık. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek aşure geleneğimizi yaşatmak, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Hep birlikte çok güzeliz’’ ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’in ziyaretlerinden onur duyduklarını dile getiren Başkan Erdem, ‘’Güzel Bursa’mız kıymetli Mustafakemalpaşa’mız için Başkanımız Mustafa Bozbey ile temaslarımıza devam ediyoruz. İkimizin de tek gayesi gelişen ve değişen bir Mustafakemalpaşa… Başkanımız ile hazırladığımız projelere hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.