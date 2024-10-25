Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUTTİM’i ziyaret etti. BUTTİM’in çalışmaları ve hedeflenen projeleri hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, “BUTTİM, sadece yerel ticaretin değil, uluslararası ticaretin de kalbinin attığı bir merkezdir.” dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Toprak ve Mehmet Emin Tamam ile Denetleme Kurulu Üyeleri Gülten Demir, Necmi Kasaboğlu ve Oktay Arslan, BUTTİM’de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ağırladı. BUTTİM’in faaliyetleri, projeleri ve talepleri üzerine önemli mesajların verildiği ziyarette, kentin ekonomik büyümesine sağladığı katkılara da vurgu yapıldı.

“BUTTİM’İN BAŞARISI, KENTİMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Ziyarette konuşan Başkan Bozbey, “BUTTİM’de gerçekleştirilen başarılı faaliyetler, hem yerel ekonominin gelişimini desteklemekte hem de uluslararası misafirlerimiz nezdinde şehrimizin itibarını yükselterek Bursa’nın küresel imajını güçlendirmektedir.” dedi. BUTTİM’in taleplerini de dinleyen Bozbey, “Ticaretin yoğun olduğu bu merkezin ticari başarısı, Bursa’nın refah seviyesini doğrudan etkilemektedir. Ne kadar çok ticaret yaparsak, şehrimizin ekonomik refahı o kadar artacaktır. Yerel yönetim olarak, BUTTİM’in ve kent ekonomimizin daha da büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği sağlamaya çalışacağız. Çalışmaları ve emekleriyle Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteren BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve esnafımıza teşekkür ediyorum. ” şeklinde konuştu.

“ŞEHRİMİZİN TİCARİ KONUMUNU YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, “Amacımız, Bursa’nın ihracat hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlamak ve yerel üreticilerin global pazarlarda rekabet gücünü artırmaktır. BUTTİM olarak, yalnızca tekstil sektöründe değil, birçok farklı alanda faaliyet gösteren firmalarımızla, şehrimizin ülkemizdeki ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Taleplerimiz, sadece merkezimizin değil, doğrudan Bursa’mızın ekonomik gelişimi ve dönüşümüne katkı sağlama gayretiyle ortaya çıkmış taleplerdir. Bizleri dinleyip hızlı bir şekilde harekete geçerek desteklerini sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’e yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel yönetimimizin desteği ile Bursa’yı daha ileriye taşıyacak adımlar atacağımıza inanıyorum.” dedi.