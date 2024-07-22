Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 32. Kocayayla Kadırga Şenliği’ne katılarak kardeşlik vurgusu yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 32. Kocayayla Kadırga Şenliği’nde Bursa’da yaşayan Karadeniz sevdalıları bir araya geldi. Keles Kocayayla’da gerçekleşen etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Bursa Trabzonlular Derneği Başkanı Orhan Aygün, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve çeşitli dernek yöneticileri katıldı.

"ÜLKEMİZİN TÜM GÜZEL İNSANLARINI SEVİYORUZ" Şenlikte konuşan Başkan Mustafa Bozbey, şenliğin bugüne kadar düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yıllar önce memleketlerinden kopup Bursa’ya gelen Trabzonluların artık Bursalı olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, yeşil-beyaz ve bordo-mavinin kardeş olduğu gibi kentin geleceği için çalışan, daha yaşanabilir yarınlara imza atanların da Bursa’da yaşayanların olacağını belirtti.

Başkan Bozbey, “Trabzonluların, Karadenizlilerin hepsine selam olsun. Karadenizlilerin içinde yetiştiğim için onları çok iyi anlıyorum. Çok tez canlı ve yaptıkları işin üstesinden gelmeyi bilen güzel insanlardır. Karadenizliler yaşadığı kente de ülkelerine de insanlarına da her zaman destek verir ve sahip çıkar. Trabzonluları ve ülkemizin tüm güzel insanlarını seviyoruz. Ülkesi için bir çivi çakmış olan herkesi alkışlarız ve alnından öperiz. Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu ve yolumuzu hep birlikte yürüdüğümüzü belirterek istiyorum” dedi.

Kentin yaz aylarındaki en popüler mekânlarından olan Keles Kocayayla’daki şenlikte şarkılar söylendi ve horonlar oynandı. Etkinlik, katılanların oluşturduğu renkli görüntülere sahne oldu.