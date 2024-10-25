Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı’na katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Bozbey, “Proje, gençlerin demokrasi kültürünü benimsemelerine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.BURSA (İGFA) - Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlendi. İtalya, Bulgaristan ve Slovakya’dan gelen öğrencilerin de katıldığı proje toplantısında, Birleşmiş Milletler’in farklı komiteleri öğrenciler tarafından simülasyon olarak canlandırıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Ali Altunsoy ve Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, proje kapsamında yurt dışından Bursa’ya gelen öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi tarafından başlatılan çalışmayı çok değerli bulduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Bu proje, gençlerin demokrasi kültürünü benimsemelerine önemli katkılar sağlayacaktır. Buradaki gençlerin, geleceğin yöneticileri olacağına inanıyorum. Bu çalışmaların yolunuzu aydınlatmasını, kentimize ve ülkemize hatta dünyaya değer katan üyeler olmanıza aracılık etmesini diliyorum” dedi. Birleşmiş Milletler Konferansı’nın bir yansıması olarak ‘bireysel silahlanma, kadınların siyasetteki yeri ve göçmen sorunları’ başlıkları altında yapılan sunumların öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Bozbey, bireysel silah bulundurmanın suç oranlarını azaltmadığını aksine daha fazla suç ve şiddet olayına neden olduğunu ifade etti. Toplumsal barış ve güvenliğin çok daha değerli olduğunu anlatan Başkan Bozbey, şiddet yerine diyaloğu önceleyen bir yapı oluşturmak zorunda olduklarını söyledi. Kadınların her alanda eşit temsil hakkına kavuşmasının ise toplumsal gelişim ve demokrasinin güçlenmesi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Bozbey, “Daha fazla kadını cesaretlendirmek, fırsat eşitliğini sağlamak ve yapısal engelleri kaldırmak için çok çalışmalıyız. Kadının güçlenmesi, demokrasinin güçlenmesi demektir. Öte yandan Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 281 milyon uluslararası göçmen var. 117 milyon kişi de yerinden edilmiş. Barışçıl ve güvenli bir dünya inşa edilmedikçe insanlar yaşamlarını kurtarmak için güvenli hissettikleri yerlere göç etmeye devam edecektir. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözlerini hatırlatmak isterim. Tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya için öncelikle her birey kendi ülkesinde barışın tesis edilmesine çalışmalı ve bu konuda sorumluluk üstlenmelidir” dedi.

Kaynak: igf