Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kıymetli tarım alanlarına sahip olan Gürsu ve Kestel’de gelişen sanayinin olumsuz etkilerinin de görüldüğünü belirterek, “Fabrikaların filtrasyon sistemlerini gözden geçirmesini istiyoruz. İnsanlarımızı düşünerek, çevreyi koruma anlayışıyla filtrelerin, arıtma tesislerinin tam anlamıyla çalıştırılması gerekir” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemeye, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. Proje kapsamında Büyükorhan, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Kestel, Karacabey, Harmancık, İznik, Gemlik, Orhangazi ve Mudanya’ya makamını taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte bu kez Gürsu ilçesine çıkarma yaptı.

İlk olarak Gürsu Kaymakamı Murat Kütük’ü ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey’e temaslarında CHP Gürsu İlçe Başkanı Muhammet Aydın da eşlik etti. İlçede yaşanan sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerin yapıldığını görüşmede, düzensiz göçün etkilerinin ortaya çıkardığı toplumsal ve ekonomik sorunlar da ele alındı. Başkan Bozbey, daha sonra Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı makamında ziyaret etti. Gürsu’nun mevcut durumunun ve geleceğe yönelik projelerinin konuşulduğu ziyarette, ortak çalışma ve iş birliğinin önemine vurgu yapılarak vatandaşların talepleri değerlendirildi. Program kapsamında Gürsu Muhtarlar Derneği’ni, Gürsu Ziraat Odası’nı, Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni de ziyaret eden Başkan Bozbey, muhtarların ve üreticilerin taleplerini dinleyerek ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların hızla başlatılacağını dile getirdi. Başkan Mustafa Bozbey, ziyaretlerin ardından Gürsu Belediyesi önündeki alanda vatandaşlarla buluştu. Özel olarak hazırlanan otobüsteki makamında halkın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini de anlattı.

“Fabrikaların filtrasyon sistemlerini gözden geçirmesini istiyoruz” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında toprağı çok değerli olan Gürsu ilçesini ziyaret ettiklerini söyledi. Armut üretimi konusunda Türkiye’nin en önemli bölgelerinden birisi olduğunu belirten Başkan Bozbey, üretim yaparak topraklarını koruyan çiftçilere teşekkür etti. Kurumlara yaptıkları ziyaretlerde talepleri aldıklarını ifade eden Başkan Bozbey, önümüzdeki yıllarda Gürsu’nun sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olacaklarını dile getirdi. Öncelikle ulaşımla ilgili konuları gündemlerine alacaklarını anlatan Başkan Bozbey, “Gürsu’da aynı zamanda sanayi de var. Gürsu ve Kestel tarafında gelişen sanayinin olumsuz etkilerini hemşehrilerimiz yaşıyor. Havamızın kirli olduğunu biliyoruz. Hava kirliliği konusunda çalışmalarımızı artırıyoruz. Fabrikaların filtrasyon sistemlerini gözden geçirmesini istiyoruz. İnsanlarımızı düşünerek, çevreyi koruma anlayışıyla filtrelerin, arıtma tesislerinin tam anlamıyla çalıştırılması gerekir. Halkımızdan derelerin kirli akması, havanın kirli olması konusunda yoğun şikayet aldık. Bursa iş dünyasının çevreyi koruyan bir anlayışa sahip olduğuna inanmak istiyorum” dedi.

“Geleceğimiz, güzel insanlarımızın sağlıklı yaşamasına bağlı” Gürsu’da kanalların ve derelerin kirli aktığını bildiklerini belirten Başkan Bozbey, ilçede üretilen ürünlerin de buralardan sulandığını hatırlattı. Herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, gerekli önlemlerin alınması için her türlü işlemi yapacağını herkesin bilmesini istiyorum. Toprak kıymetlidir. Toprağı kimse kirletemez. Derelerimizi kimse kirletmemeli. Bu konuda hassasiyetimiz var. Geleceğimiz, güzel insanlarımızın sağlıklı yaşamasına bağlıdır” dedi.