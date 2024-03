Başkan Büyükakın, Ağrı ve Trabzon il derneklerinin düzenlediği iftar programlarına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - STK’lar ve özellikle il hemşehri derneklerinin programlarına katılarak destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayında da bu derneklerin düzenlediği programlara katılımını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükakın, Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu ile Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin iftar programlarına katıldı.

YOĞUN KATILIM

İzmit Antikkapı Salonunda düzenlenen Kocaeli Trabzonlular Derneği iftarına Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve vatandaşlar katıldı. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu iftar programında ise Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım, kanaat önderleri ve vatandaşlar yer aldı. Her iki iftar programına da Kocaeli’nin farklı ilçelerinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“MEMLEKETE HİZMET İÇİN KOŞANLARIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN”

Kocaeli Trabzonlular Derneği iftarında, Kur’an-ı Kerim tilavetinden önce konuşan Eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, “Herkes buraya bir iftar sonrasında hasbihal etmek, gönülleri birleştirmek, güzelliklerin paylaşılması için geldi. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Memlekete ve millete hizmet için koşanların Allah yardımcısı olsun” dedi.

“ALLAH BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN”

Kocaeli Trabzonlular Derneği iftar programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Birbirimizi üzmeyelim, sürekli yüz yüze bakıyoruz. Birbirimizin cenazesinde düğününde bir araya geliyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah bu memleket için hayırlı işler yapacak olanlara fırsat versin. Sizleri de bu konuda hayırlı hizmetler yapmaya vesile kılsın. Her birinizin şimdiden bayramını tebrik ediyorum” dedi. Daha sonra katıldığı Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu iftarında vatandaşlara seslenen Başkan Büyükakın, “Huzur içinde mutluluk içinde Allah uzun bir ömür nasip etsin. Ramazan ayının ardından bayrama da kavuşmayı nasip etsin. Böyle güzel bir ortamda bulunmaktan son derece mutluyum” ifadelerini kullandı.

“BU KENTE KATKI SUNMAK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ”

Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu iftarında konuşan Dernek Başkanı Ömer Yıldırım, “Federasyon olarak yardımlaşma duygusunu her zaman içimizde barındırıyoruz. Doğduğumuz kent Ağrı ama doyduğumuz kent Kocaeli. Bu kente katkı sunmak için her anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Uzaktan yakından buraya teşrifte bulunan herkese teşekkür ederim. Bizlere her daim destek veren Başkanımız Tahir Büyükakın’a ayrıca teşekkür ederim” dedi. Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonunun iftarına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise birer selamlama konuşması yaparak katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

“KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİMİZİ CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yaptıkları etkinlikler Trabzon Kültürünü Kocaeli’de yaşatmayı amaçladıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, “Birliğimize beraberliğimize destek olan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dernek olarak değerli hemşerilerimizi birlik beraberlik ve dayanışma programıyla memleket özlemimizi bir nebze olsun gidermiş oluyoruz. Kültürel zenginliklerimizi canlı tutmaya özen gösteriyoruz. Taraflı tarafsız herkesin desteğini kazanmış Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tahir Büyükakın başkanımıza bütün yönetim kurulum ve hemşerilerimiz adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Trabzonlular iftar programında AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır istek üzerine İslam Alimi Elmalılı Hamdi Yazır’ın duasını seslendirdi.