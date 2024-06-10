Başkan Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla olan buluşmasında soykırımların ve katliamların yaşandığı bir dünyanın daha adil yönetilmesi gerektiğini söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla olan buluşmalarına devam ediyor. “Her işimizi tüm pencereleriyle değerlendiriyoruz” diyerek konuklarıyla buluşan Başkan Büyükakın, soykırımların ve katliamların yaşandığı bir dünyanın daha adil yönetilmesi gereğini vurgulayarak, “Batı’nın Orta Çağ karanlığına döndüğü bu zaman diliminde ülkemiz ve şehrimiz için çalışmaya, dünyaya yeniden huzur ve barış dolu günlerin gelmesi için özellikle gençlerle yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz ve gelecek onlarla daha güzel olacak. Dünya, bu çağda soykırımları canlı canlı izliyor. Dünyanın nereye gittiğini çok iyi biliyoruz. Bu adaletsiz dünya düzenini elbette gençlerimiz düzeltecek” dedi.

“ATILACAK ADIMLAR İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENDİ”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı İbrahim Aracı ve yönetimini ağırlayan Başkan Büyükakın, ziyaret vesilesiyle denizcilik sektörünün gelişmesi ve şehrimize katkılarının artması için birlikte nasıl daha fazla çalışabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı birliktelikte, atılacak adımlar için de bir yol haritası belirlendi. Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Cihat Çoban ve yönetim kurulunu da ağırlayan Başkan Büyükakın, “Kamu-Sen’e sendika üyelerimiz ve sendikal çalışmalar hakkında değerli fikir paylaşımları için ayrıca teşekkür ederim. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik” vurgusu yaptı.

“EMEĞİN KARŞILIĞINI VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Hak-İş Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve kıymetli üyelerini de makamında konuk eden Başkan Büyükakın, “Hak, hukuk ve adalet gözeterek Büyükşehir Belediyemizi yönetmeye devam edeceğiz. Alın teri kurumadan emeğin karşılığını vermeyi sürdüreceğiz” dedi. Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık ve yönetim kurulu üyelerini de ağırlayan Başkan Büyükakın, karşılıklı istişare ve fikir alışverişinin yanı sıra gelecekteki iş birliklerini konuştuğu konuklarına “Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumadaki önemli rolünüzü takdir ediyorum. Bundan sonraki süreçte de sizlerle yakın iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir ve beraberindeki heyeti de konuk eden Başkan Büyükakın, ulusal ve uluslararası gündeme dair değerlendirmelerle birlikte görüş alışverişinde de bulundu. Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve Kooperatif Başkanlarını ağırlayan Başkan Büyükakın, “Sektöre katkılarından dolayı tüm ulaşım alanındaki esnaflarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.