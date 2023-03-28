“Muhtar Buluşmaları” kapsamında 12 ilçenin 472 muhtarıyla bir araya gelerek istişarede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, en önemli gündemin deprem olduğunu ifade etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 12 ilçenin muhtarları ile “Muhtar Buluşmaları” programı kapsamında bir araya geliyor.

Her ilçenin muhtarları ile farklı günlerde gerçekleşen buluşmalarda, Kocaeli genelinde görev yapan 472 muhtarın talep ve önerileri alınarak istişarelerde bulunuluyor. Başkan Büyükakın, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ve afetlere karşı Kocaeli’ni daha dirençli hale getirmek için devam eden kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili bilgi aktarıyor. Başkan Büyükakın, son toplantıda Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçesindeki merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra ilçelerin muhtar dernekleri başkanları ve muhtarlar katıldı.

“SORUNLARI KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ”

Toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, muhtar buluşmaları kapsamında tüm ilçelerin muhtarlarıyla bir araya geldiğini, toplantıların çok verimli geçtiğini söyledi. Mahallelere yapılan hizmetler ve Büyükşehir ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ilgili de muhtarlara bilgi aktaran Başkan Büyükakın, “Kocaeli’deki 472 mahalle muhtarıyla sık sık bir araya gelerek sorunlarını dinliyor ve muhtarların taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerimizin en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Özellikle, A Takımı ekiplerimiz, acil müdahale edilmesi gereken konularda muhtarlarımızın işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.” diye konuştu.

“HATAY’I AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hemen deprem bölgesine hareket ettiğini, arama kurtarma ve lojistik başta olmak üzere önemli çalışmalar yaptığını belirten Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Afet bölgesine giden tırlarımız, vatandaşların gıda ve temel ihtiyaçların karşıladı, içme suyu tedarik edildi, çöpler topladık. Bir belediye ne yapması gereken hizmetlerin hemen hemen hepsini yaptık. Hatay’ın Defne ilçesinde 20 günde 54 yataklı konteyner hastane kurduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hastanesi, poliklinikleri ile birlikte ameliyathane, doğumhane ve yoğun bakım ünitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Hatay’ı ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak depremden bu yana bölgede bin kadar personelin görev yaptığını aktaran Başkan Büyükakın, “Şu anda deprem bölgesinde 300 personelimiz kaldı. Bölge toparlanana kadar orada kalacağız. Zor duruma düşen kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

“AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ KOCAELİ”

En önemli gündem maddelerinin afetler ve depremin yaralarını sarmak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Afetlere karşı Kocaeli’ni daha dirençli hale getirmek için kentsel dönüşüm projelerimiz sürüyor. Hem şehirlerimizi hem de toplumumuzu afetlere karşı dirençli ve bilinçli hale getirmek gece gündüz çalışıyoruz. Kentsel Dönüşüm Dairesini bunun için kurduk. Bu kentte insanların depremde ölmemesi lazım. Bunun için çalışıyoruz. Depremle ilgili muhtarlarımıza büyük iş düşüyor. Sahaya inip çalışmaya başladığımızda, bize en büyük desteği muhtarlarımız verecek.”