Kocaeli’yi sporun başkenti yapmak için kolları sıvayan Büyükşehir, tesis, ayni ve nakdi yardımlarla sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’yi ve ülkemizi yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesi amacıyla çok sayıda sportif projeyi hayata geçiriyor. Yetenekli gençlerin kendilerini göstermek için altyapı çalışmalarına önem veren Büyükşehir, amatör spor kulüplerine de her alanda destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir, tesis yatırımlarının dışında malzeme yardımı ve maddi destek de sağlıyor.

5 YILDA 270 MİLYON TL’LİK DESTEK

Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi’nde Malzeme Tanıtım Töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Büyükakın, “2019-2024 yılları arasında amatör spora 270 milyon TL destek sağladık. Desteklerimizi artırarak sürdürecek, geleceğin şampiyonlarını Kocaeli’de yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

MALZEME TANITIM TÖRENİ

Yüzlerce sahadan spor okullarına, ulusal ve uluslararası etkinliklerden modern tesislere kadar sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 2019-2024 yılları arasında amatör spora sağlanan desteği düzenlediği Malzeme Dağıtım Lansmanı programında anlattı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, siyasi parti temsilcileri, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

SPORUN BAŞKENTİ KOCAELİ

Programda konuşan Başkan Büyükakın, Kocaeli’ni sporun başkenti yapmak için 5 yılda yapılan hizmetleri anlattı. 2019-2024 yılları arasında 600 amatör spor kulübüne 270 milyon TL destek verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Spor okulları projemizle 11 farklı branşta 165 bin öğrenciye eğitim verdik. Herkes için spor projesi ile 14 yaşın üzerindeki gruba 9 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Son 2 yılda 50 bin 260 sporcuya yetenek taraması yapıldı. Kentimize 27 tane antrenman, futbol sahası ve 4 tane yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdık. GEBZESEM’i 14 bin metrekarelik devasa bir alana inşa ederek, kapsamlı bir sporcu eğitim merkezi yaptık. 204 tane daha okula basketbol ve voleybol sahası kazandırıldı. Yeri olan bütün okullarda voleybol ve basketbol sahası var. Yine son 5 yılda 92 yerel organizasyon, 105 ulusal organizasyon ve 21 tane uluslararası organizasyon yaptık. Kocaeli sporun başkenti dediğimizde yaptıklarımızla destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİZE RAKİP TANIMIYORUZ”

Sporda başarının kaydedilebilmesi için sağlam temellerin atılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte de şehrimize kazandırılacak çok sayıda spor tesisi var. Bununla ilgili yapılacak çok sayıda spor etkinliği olacak. Sağlam temellerle başlamak lazım. Okul çağındaki çocuklarla temas kurup, yetenek taramalarıyla onları doğru branşlara yönlendirmeliyiz. Aralarında öne çıkanları daha iyi yetiştirip Tuba Yakan gibi dünya şampiyonasında derece yapacak sporcular haline getirmemiz gerekiyor. Kocaeli, hem tesis hem spora destek verme anlamında sporun başkenti. Diğer şehirlerle kıyasladığımızda kendimize rakip tanımıyoruz. Kocaeli’de yapılanlar birçok ilde örnek gösteriliyor. Ne yaptığımızı biliyoruz. Doğru işler yapıyoruz. Eksiklerimizi de iyileştirerek yolumuza devam ediyoruz. Bunu uluslararası derecelerdeki ve milli sporcu sayımızdaki artışımıza bakarak söylüyorum. Organizasyonlara olan ilgi de bu düşüncemizi destekliyor. Sizler çok çalışmaya devam edin biz de desteklemeye devam edelim” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

KASKF Başkanı Murat Aydın ise konuşmasına spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek başladı. Aydın, “Biz çok şanslı bir kentiz. Sporun içinde, gençliği seven bir belediye başkanımız var. Amatör spor kulüplerimizin Türkiye ve dünya şampiyonalarındaki başarıları başkanımızın bize verdiği desteğin ürünüdür” dedi. Konuşmaların ardından başarılı sporcular sahneye davet edilerek protokol ile birlikte fotoğraf çekildi.